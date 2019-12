Erhan Göksel'i 'kelepçe' mi öldürdü?

T24 - ABD’de kaldığı otelde iki gün önce ölü bulunan strateji uzmanı Erhan Göksel’in 3 ay önce taktırdığı mide kelepçesi nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi. Kesin ölüm sebebi 2 hafta içinde belli olacak.



ABD’nin New Jersey Eyaleti’nin Edgewater Kenti’ndeki otel odasında otel görevlileri tarafından yatağında ölü bulunan Erhan Göksel’in (51) ilk ölüm raporu geldi.





Aşırı kilo kaybetmişti



Otopsiyi yapan “Bergen County Adli Tıp Kurumu”nun ilk belirlemelerine göre Göksel’in midesinde takılı olan kelepçenin aşırı kilo kaybıyla birlikte vücudu iflas ettirdiği ve son olarak aşırı derecede düşen tansiyonu nedeniyle kalbinin durmasıyla hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. Göksel’in mide kelepçesini yaklaşık 3 ay önce New York’taki Columbia Presbyterian Hastanesi’nde taktırdığı, ancak kesin ölüm sebebinin toksikolojiden 2 hafta içinde çıkacak olan rapor sonunda açıklanabileceği belirtildi.



New York’un Manhattan adasının hemen karşısındaki Edgewater kasabasındaki küçük bir alışveriş merkezi içindeki 3 yıldızlı Comfort Inn Oteli’ne 17 Mayıs’ta giriş yapan Erhan Göksel’in 6 Haziran’a kadar rezervasyonu bulunduğu saptandı. New York Türk Başkonsolosluğu, Erhan Göksel’in cenazesini yarın İstanbul’a yetiştirmeye çaba gösterdiklerini açıkladı.