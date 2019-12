Erhan Albayrak düşüşte!

Konyaspor tarafından anlaşması fesh edilen Erhan Albayrak, döndüğü eski kulübü Werder Bremen'in 2. ve 3. takımlarıyla antrenmanlara çıkıyor.



Erhan, bu konuda yaptığı açıklamada, Konyaspor'da güzel bir yıl geçirdiğini belirterek, ''Talihsiz bir durumda, yönetim ve hocalarımla yaşadığım bir sorun sonunda Konyaspor'dan ayrıldım. Futbol dışında olan bir durumdu. Yasal ya da hukuki olarak bir yanlış yaptığımı düşünmüyorum. İçimde Konyaspor bitti. Mukavelem fesh oldu'' dedi.



Werder Bremen'in altyapısından yetiştiği için kendisini Bremen'de çok mutlu hissettiğini ifade eden Erhan, ''Eski takım arkadaşlarım olan ve Werder Bremen'in 1. ve 2. takımlarını çalıştıran Thomas Schaaf ve Thomas Wolter beni buraya çağırınca geldim. Ben zaten futbol kariyerime burada başlamıştım. Burada 18 yaşında ilk profesyonel maçımı oynadım. Futbolda her an her şey olabilir, ancak şu anda bu sezonu burada antrenmanlarla bitirmek istiyorum. Bu arada gelen teklifleri değerlendireceğim'' diye konuştu.



Türkiye'de haksızlık yaşadığını savunan Erhan, şunları söyledi:



''Ben en az 10 yıl Türkiye'de top oynadığım süre içinde hiçbir zaman böyle olay yaşamadım. Konyaspor yönetimine, beni basına ve Türk halkına rencide ettirmek, küçük düşürmek hareketini hiç yakıştıramadım. Ben neticede bekar bir sporcuyum. İzin günümde istediğim her şeyi yapabilirim. Kimse özel hayatıma karışamaz. Sonuçta yasak bir şey yapmadım. Ben sadece arkadaşlarımla birlikte oturdum. Konyaspor yönetimi, 8, 10 aydan bu yana para ödemiyorsa ve her türlü çekler ellerinde patlıyorsa, bunun en kolayı nedir, Ahmet'e, Mehmet'e para cezası kesmek. Ve bunu yaptılar. Ben sadece bir komplo kurbanı oldum. Hakkımı hukuki yönden arayacağım.''



Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da 3, Türkiye'de de 10 yıl oynadığını ve 31 yaşına yeni girdiğini kaydeden Erhan, ''Daha 3 ya da 4 yıl futbol oynamayı düşünüyorum'' dedi. Erhan, kendisine sahip çıktığı için Werder Bremen yöneticilerine ve antrenörlerine de teşekkür etti.