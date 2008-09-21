T24 LogoT24 Logo
Politika

Erguygur'a tahliye

Ergenekon tutuklusu emekli Org. Şener Eruygur'un avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

21 Eylül 2008 03:00

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, Ergenekon tutuklusu emekli Orgeneral Şener Eruygur'un son çekilen tomografisinin bir önceki tomografi sonucuyla aynı olduğunu, kanama alanında büyüme tespit edilmediğini bildirdi.

Prof. Dr. Nazım Mutlu, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur'un dün akşam çekilen MR ve tomografi sonuçlarını aldıklarını, sonuçların öncekilerle aynı olduğunu söyledi.

Kanama alanında bir büyüme görülmediğini ifade eden Mutlu, sonuçların sevindirici olduğunu, ancak hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Eruygur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdürüleceğini dile getiren Mutlu, uyandırılmasının şu an için mümkün olmadığını kaydetti.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, 17 Eylül'de hipertansiyon nedeniyle koğuşunda düşmesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24