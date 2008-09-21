Erguygur'a tahliye

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, Ergenekon tutuklusu emekli Orgeneral Şener Eruygur'un son çekilen tomografisinin bir önceki tomografi sonucuyla aynı olduğunu, kanama alanında büyüme tespit edilmediğini bildirdi.



Prof. Dr. Nazım Mutlu, Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren ve boyun kemiği kırılan emekli Orgeneral Şener Eruygur'un dün akşam çekilen MR ve tomografi sonuçlarını aldıklarını, sonuçların öncekilerle aynı olduğunu söyledi.



Kanama alanında bir büyüme görülmediğini ifade eden Mutlu, sonuçların sevindirici olduğunu, ancak hastanın hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.



Eruygur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdürüleceğini dile getiren Mutlu, uyandırılmasının şu an için mümkün olmadığını kaydetti.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Şener Eruygur, 17 Eylül'de hipertansiyon nedeniyle koğuşunda düşmesi sonucu KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılmıştı.