-ERGÜN'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MÜJDESİ İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, elektrikli otomobiller ve hibrid motorlu araçların üretimi ve seri tadilatı gibi yeni teknoloji uygulamalarına ilişkin yönetmeliği tamamlayarak, Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi. Ergün, bu yılın sonundan itibaren Türkiye'de üretimine başlanacak elektrikli otomobillere ilişkin altyapı düzenlemelerinin hızla yapıldığını anlattı. Dünya otomotiv sanayiinin, bugün itibariyle özellikle küresel ısınmanın önlenmesi, çevrenin korunması ve tükenen fosil yakıtlar nedeniyle birçok ülkede mevzuat baskısı altında bulunduğuna işaret eden Ergün, ''Söz konusu mevzuat baskıları, ülkelerin taraf olduğu Kyoto gibi uluslararası anlaşmalar gereği ulaşımda emisyonların azaltılmasına yönelik hükümler ve fosil kaynakların gelecekte tükeneceği yönündeki endişeler, üretici firmaları çevre dostu araçlar olarak adlandırılan araçların üretimi konusunda yoğun çalışmaya zorlamaktadır'' dedi. Bakan Ergün, otomotiv sanayiinde ileri düzeyde olan ülkelerde elektrikli araçlar için gerekli altyapı çalışmaları ve elektrik şarj istasyonlarının kurulması çalışmalarının yanı sıra, bu araçları kullanacak kişiler için özel şerit, park yeri ve maliyet azaltma gibi teşviklerin de gündemde olduğunu kaydetti. ''Ülkemizde de dünyadaki bu trendi yakalamak ve otomotiv sanayiinde yeni dönemin sunacağı fırsatları kaçırmamak için Bakanlığımızca büyük çaba harcanmaktadır'' diyen Ergün, bu çerçevede, Bakanlık olarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları elektrikli otomobiller ve hibrid motorlu araçların üretimi ve seri tadilatı gibi yeni teknoloji uygulamalarına ilişkin yönetmeliği tamamlayarak Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi. Ergün, söz konusu yönetmeliğin çok yakın bir zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe gireceğini ve böylece elektrikli araçlarla ilgili yasal altyapının tamamlanmış olacağını dile getirdi. -''OTOMOTİV SANAYİ STRATEJİ BELGESİ HÜKÜMET BELGESİ HALİNE GELECEK''- Ergün, ''Söz konusu Yönetmeliğin yayımlanması ile artık Türkiye'de üretilen ya da tadil edilen elektrikli veya hibrid araçlarla, yurtdışından Türkiye'ye gelecek bu tür araçların trafiğe çıkması mümkün olacak. Ancak bu aşamada, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çevre dostu araçların üretimi, tüketiciler tarafından tercih edilmelerini sağlayacak düzenlemeler ve altyapının geliştirilmesi de önemli'' diye konuştu. Bu nedenle, bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlar için gerekli altyapı çalışmaları ve elektrik şarj istasyonlarının yapımı, bu araçları kullanacak kişiler için özel şerit, park yeri ve maliyet azaltma gibi teşviklerin de gündemde olduğunu dile getiren Ergün, bu çerçevede, elektrikli araçların kullanımının ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Nihat Ergün, bakanlıkları koordinasyonunda tüm ilgili tarafların katılımıyla hazırlanan ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) sunulan ''Otomotiv Sanayi Strateji Belgesinde'' çevre dostu araçların (Euro 5, Euro 6, hibrid, elektrik vb) ve özellikle de son küresel trendler ışığında elektrikli araçlara yönelik Ar-Ge çalışmalarının, üretiminin, kullanımının ve altyapı çalışmalarının kamu politikalarıyla desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Söz konusu belgenin Kurban Bayramından sonra EKK'da görüşülerek Hükümet belgesi haline getirileceğini vurgulayan Ergün, bu belgede yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi ile Türkiye'nin bir üretim üssü niteliğini sağlamlaştırırken diğer taraftan yerli bir otomotiv sanayinin kurulması yönünde önemli adımlarda atılmış olacağını belirtti.