-Ergün'den "teşvik" açıklaması ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, teşvik sisteminde gerekli değişiklikler yapılarak yeni tablonun yılbaşı itibariyle ortaya konulmuş olacağını, yeni modelin geriye doğru da işletileceğini söyledi. Bakan Ergün, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni teşvik sistemine ilişkin bir soru üzerine Ergün, teşvik sisteminde gelişen şartlar dikkate alınarak bir revizyon ihtiyacı ortaya çıktığını belirtti ve ''Yıl sonuna kadar teşvik sistemindeki gerekli değişiklikler yapılarak yeni tablo yılbaşı itibariyle ortaya konulmuş olacaktır'' dedi. Bazı yeni teşvik unsurlarının devreye girebileceğini, işlevsel olmayan bazı teşvik unsurlarının da devreden çıkmış olacağını ifade eden Ergün, yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun bir teşvik modelinin hayata geçirileceğini bildirdi. Bu modelde bazı yeni unsurların olması halinde yatırımcıların ''ben yılbaşına kadar bekleyeyim'' kaygısına kapılıp yatırımlarını durdurmamalarını isteyen Ergün, çünkü yeni modelin geriye doğru işletileceğini dile getirdi. Ergün, ''Diyelim ki 2010'un altıncı ayından itibaren olan yatırımlara da bu model uygulanmış olacak. Kimse bu konuda kendisini geri çekmesin, endişe içinde olmasın. O yeni unsurlar geriye dönük de işleyeceği için herhangi bir sorun olmayacak, ama bugünden şu unsur var bu unsur yok deme imkanına da sahip değiliz. Arkadaşlarımız iyi bir çalışma yapıyor'' diye konuştu. -İstihdam- Bakan Ergün, ''özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 bin kişinin istihdamıyla ilgili bir proje olduğunu biliyoruz, burada bir gelişme var mı?'' şeklindeki soruya cevap verirken de Mart ayında yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bir stratejik plan çalışması yapıldığını hatırlattı. Bu çalışmanın içinde istihdamla ilgili konuların da olduğunu belirten Ergün, şunları kaydetti: ''İstihdam konusunu yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte değerlendiriyoruz ve muhtemelen yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bazı yasal düzenlemeleri de içeren bir paket halinde Parlamento gündemine gelecek şekilde bir hazırlık yapıyor arkadaşlarımız. Bu çerçevedeki yasal ve idari düzenlemeler ne olacaktır diye bir çalışma yürütülüyor. İçinde istihdamla ilgili konuların da olduğu bir çalışma. Bunun içinde bölgesel kalkınma konuları da var. Herhalde Ekim ayına kadar, Parlamento açılana kadar yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili konular bir olgunlaşma noktasına gelmiş olacak.''