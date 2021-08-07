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Ergün Yıldırım, Yeni Şafak'tan ayrıldı: Son iki yazım yayınlanmadı, yazılarıma son verildi

07 Ağustos 2021 15:48

Eski Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, köşe yazarı olduğu Yeni Şafak gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Son yıllarda özgürce yazma imkanının daraldığını savunan Yıldırım, bir yıldır siyasi yazılar yazmadığını, son iki yazısının yayınlanmadığını söylerken "Yazılarıma son verildi" dedi.  

Yıldırım Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

"Zorunlu açıklama: Yeni Şafakta çıktığından beri yazıyorum. 2012 yılında da köşe yazmaya başladım. Ancak son zamanlarda özgür yazma imkanımız iyice daraldı. Hatta bu nedenle son bir yıldır siyasi yazılar yazmayı bıraktım. Fakat bu da yetmedi. Son iki yazım yayınlanmadı. Yazılarıma son verildi.

Yeni Şafak tamamen çıktığı zamanki felsefesinden bambaşka bir aşamaya geldiği gözüküyor. Bizim için islam, demokrasi ve eleştirel düşünce merkez oldu. Buna tahammülü olmayan yerlerde zaten işimiz olmaz. Hayırlısı olsun. "

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