T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ergün ve Bağış'ın programları iptal edildi ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 14:30

-Ergün ve Bağış'ın programları iptal edildi ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İsviçre ziyaretini iptal etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ergün'ün Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) araştırma yapan Türk bilim insanlarının daveti üzerine 20-21 Ekim 2011 tarihleri arasında İsviçre'ye yapmayı planladığı çalışma ziyaretini, terör saldırıları nedeniyle iptal ettiği bildirildi.   -Bağış'ın Eskişehir programı  Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hakkari'deki saldırılar nedeniyle bugün gerçekleştireceği Eskişehir programını iptal etti. Avrupa Birliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bağış'ın, Anadolu Çağrı Merkezi'nin açılış töreni ile Valilikteki ''Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor Projesi'' toplantısının da yer aldığı Eskişehir programını, terör saldırıları nedeniyle iptal ettiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24