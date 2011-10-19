-Ergün ve Bağış'ın programları iptal edildi ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, İsviçre ziyaretini iptal etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ergün'ün Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) araştırma yapan Türk bilim insanlarının daveti üzerine 20-21 Ekim 2011 tarihleri arasında İsviçre'ye yapmayı planladığı çalışma ziyaretini, terör saldırıları nedeniyle iptal ettiği bildirildi. -Bağış'ın Eskişehir programı Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hakkari'deki saldırılar nedeniyle bugün gerçekleştireceği Eskişehir programını iptal etti. Avrupa Birliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bağış'ın, Anadolu Çağrı Merkezi'nin açılış töreni ile Valilikteki ''Eskişehir AB'ye Hazırlanıyor Projesi'' toplantısının da yer aldığı Eskişehir programını, terör saldırıları nedeniyle iptal ettiği bildirildi.