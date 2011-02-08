-ERGÜN: SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ REKOR KIRDI ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretim endeksinin hem aylık hem de yıllık ortalama bazında rekor kırdığını bildirdi. Ergün, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2010 yılı Aralık ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi. Sanayi üretim endeksinin, geçen yılın aynı ayına göre piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yüzde 16,9 puan artarken, bir önceki aya göre de yüzde 16,8 artarak 136,4 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Ergün, böylece hem aylık hem de yıllık ortalama bazında endeks tarihinin rekorlarının kırıldığını belirtti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride görülen aylık yüzde 5,7'lik değişimin de sanayi üretiminde aylık bazda görülen en büyük artışı temsil ettiğini ifade eden Ergün, imalat sanayisinde görülen yıllık bazdaki yüzde 18,9'luk artışın da ayrıca dikkat çektiğini ifade etti. Öncü göstergelerin sanayi üretiminde yılın son çeyreğinde güçlü bir performans göreceklerine işaret ettiğini bildiren Ergün, şunları kaydetti: ''Nitekim aralık ayı verisi sanayi üretiminin, küresel krizin ardından girdiği yükseliş dönemine devam ettiğini göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan aralık ayı kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, dış ticaret verileri ve bankacılık verilerinin ardından, bugün açıklanan aralık ayı sanayi üretim endeksi ile birlikte, 2010 yılının geneline ve son çeyreğine ilişkin resim de netleşmeye başladı.'' -''BÜYÜME TAHMİNLERİNİN REVİZE EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''- 2009 yılı verilerine göre sanayi sektörünün milli gelirin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturduğunu, dolayısıyla sanayi üretim endeksinde yılın son çeyreğindeki yüzde 12,1'lik, yıllık ortalamada da yüzde 13,1'lik artışların, sanayi üretiminin son çeyrekte ve 2010 yılı genelinde milli gelire güçlü bir destek vereceğini net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti: ''Buna paralel olarak, yılın son çeyreğine ilişkin büyüme tahminlerinin bir kere daha revize edileceğini düşünüyorum. Nitekim, yıl başında yüzde 3-4 aralığında seyreden, Orta Vadeli Program'da ise yüzde 6,8 olarak yer verilen 2010 büyüme tahminleri, şimdi artık yüzde 7-8 aralığına yerleşmiştir. Aralık ayı sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı, enerji tüketimi, ihracat rakamı gibi veriler ve diğer öncü göstergeler, yılın son ayını da başarı ile tamamladığımızı ve Türkiye'nin üretime dayalı büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de istikrarlı ve emin adımlarla devam edeceğini göstermektedir. Türkiye, artık küresel kriz öncesi seviyeleri yakalamış ve hatta aşmaya başlamıştır. Mesela aralık ayı verisiyle birlikte sanayi üretim endeksi, hem aylık hem de yıllık bazda endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu gelişmeler, küresel krizi ne kadar iyi yönettiğimizin ve krizden güçlenerek çıktığımızın da bir kanıtıdır. Sanayi sektörünün ulaştırma, depolama, ticaret gibi birçok sektörün de tetikleyicisi olduğunu düşünürsek, reel ekonomiyi çok daha iyi günlerin beklediğini söyleyebiliriz.''