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ERGUN POYRAZ ARINÇ'TAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 20:45

-ERGUN POYRAZ ARINÇ'TAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - ''Ergenekon'' davasının da sanıkları arasında yer alan yazar Ergun Poyraz, gazetecilerle bir araya geldiği bir toplantıdaki sözleriyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla açtığı dava sonucunda, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan 6 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Hakim İsmail Demirtaş, avukatların son beyanlarını dinlemesinin ardından davayı kısmen kabul ederek, Arınç'ın Poyraz'a 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi. Poyraz'ın avukatlarının açtığı davanın dilekçesinde, bazı yayın kuruluşları ile Bülent Arınç'a ait internet sitesinde, Arınç'ın bir yurt dışı gezisi sırasındaki açıklamalarına yer verildiği ifade edilmişti. Dava dilekçesinde, Arınç'ın söz konusu açıklamalarıyla Poyraz'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ileri sürülmüş ve 20 bin lira manevi tazminat istenmişti.

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