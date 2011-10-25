-Ergün: ''Kötü muamelenin hesabını sorarız'' TBMM (A.A) - 25.10.2011 - TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 3 tasarı kabul edildi. Genel Kurulda, BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesini geri çektiğine dair dilekçesi okundu. Daha sonra kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, bazı uluslararası anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları gündemin ön sıralarına alındı. Tasarılar üzerindeki görüşmelerde söz alan MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın, konuşmasında 1999 depremine atıfta bulunarak siyaset yaptığını savundu. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ''KKTC'deki üniversitelerde eğitim gören 24 Kürt öğrencinin sınır dışı edildiğini'' öne sürdü. Sakık'ın bu iddiasına yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülke dışında haksız muameleye tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: ''Her vatandaşımızın her türlü hakları, o ülkelerde ilgili kurumlar tarafından aranacaktır. Bu olayı araştıracağız. Kıbrıs'ta veya başka bir yerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir öğrencinin, etnik kökeni Kürt olduğu için, Çerkez, Arap olduğu için böyle bir muameleye tabi tutulacağını zannetmiyorum. Eğer Kıbrıs'ta veya bir başka bir yerde vatandaşlarımızdan birini etnik kökenini sorgulayarak kötü muameleye tabi tutulmuşsa, onun hesabını sormak bir numaralı görevimizdir'' diye konuştu. Genel Kurulda, ''Türkiye ile Brezilya Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'', 'Türkiye ile Kuveyt arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' kabul edildi. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, ''terör'' konulu genel görüşme yapılması için, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.