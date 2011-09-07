-Ergün: İsrail'in varlığına tehdit değiliz İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Biz Türkiye olarak İsrail'in varlığına, İsrail'in halkına ve Musevilik inancına karşı hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadık, oluşturmuyoruz da'' dedi. Ergün, Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda soruları yanıtladı. İsrail ile ilişkilere dair Ergün, şunları kaydetti: ''İsrail'in Ortadoğu'da kendi iç çekişmeleri yüzünden, dini fanatizm yüzünden, ideolojik bakış yüzünden, kendi kendini izole eden zaman zaman politikalar ve tutumlar yüzünden doğru adımlar atamadığını görüyoruz. Kimsenin kendisine yardımcı olmasına, destek vermesine de izin vermeyen bir yapı var. Biz Suriye-İsrail ilişkileri konusunda çok mesafeler almıştık. Artık beşinci tur görüşmeler noktasına gelinmiş, önemli mesafeler alınmışken bir anda İsrail'in kendi içindeki yapı bu gelişmeleri yıkan hareketler içine girdi. İsrail'in bu tutumu da sürdürülebilir değil. Artık dünya da eskisine göre İsrail'in bu tutumunun bölgeye ve dünya barışına zarar veren tutum olarak daha fazla algılıyor ve bunun değişmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak İsrail'in varlığına, İsrail'in halkına ve Musevilik inancına karşı hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadık, oluşturmuyoruz da... İsrail'in varlığına karşı bir husumet, İsrail'in halkına karşı, Musevilik inancına karşı bir husumet söz konusu değil. Türkiye'nin karşı olduğu şey, İsrail hükümetlerinin uygulamış olduğu yanlış politikalardır. Bu politikaların nihayetinde bize de zararı olmuştur. Korsanlıkla insanlarımız hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de halktan bir kesim yeryüzünde ilk defa düzenli bir ordunun saldırısına maruz kalmıştır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buna rağmen biz İsrail devletinin varlığına, İsrail halkının kendisine ve Musevi inancına karşı bir tehdit olarak durmuyoruz. Tam tersine barış olsun, yeryüzünde insanlar barış içinde yaşasın istiyoruz. Bugünkü tutumumuz da budur. Böyle olmaya da devam edecek.'' Nihat Ergün, ''One minute olayı''ndan sonra siyasi açıdan devletler arası ilişkileri soğutan, savunma anlaşmalarını askıya alan, yavaşlatan, askeri tatbikatlarda birtakım tedbirler geliştirilmesine yol açan tablolar ortaya çıkmış olabileceğini, ancak vatandaşlar arasındaki, tüccarlar, sanayiciler arasındaki ilişkiler açısından bakıldığında ilişkilerin devam ettiğini vurguladı. İsrail ile ticaret hacmi 2009 yılında 2,5 milyar dolar civarındayken bunun 2010'da 3,5 milyar dolara çıktığına işaret eden Ergün, ''2010 yılı siyasi gerilimin yüksek olduğu bir zaman... 2011 yılı da siyasi gerilimin yüksek olduğu zaman. 2011 yılında 2,5 milyar doların üzerinde 7 aylık ticaret hacmi var. Demek ki tüccarlar siyasi tartışmaların dışında ilişkilerini, işlerini sürdürüyorlar'' diye konuştu. Türkiye'nin siyasi tutumunun, savunma sanayi ile ilgili yapılmış bazı anlaşmaların askıya alınmış olmasının Türkiye'nin savunma gücünde veya savunma teknolojisinde herhangi bir gerilemeye yol açacak tablolar olmadığının altını çizen Ergün, bu konudaki çalışmaların başka kaynaklardan, başka kanallardan da devam ettiğini vurguladı. Ergün, şu değerlendirmede bulundu: ''Mesele, İsrail hükümetinin Türkiye'ye karşı yanlış tutumundan vazgeçmesi meselesidir. Türkiye'ye karşı ilk defa bir ülkenin düzenli ordusu saldırmıştır. Buna karşı Türkiye'nin siyasi bir tavır göstermemesi mümkün olabilir mi? O zaman bu taleplerimizi bütün dünyada yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. İsrail'in Türkiye'den bu yaptığından dolayı özür dilemesi lazım. İnsanlarımıza vermiş olduğu zarardan dolayı tazminat ödemesi lazım ve Ortaooğu'daki problemin merkezinde olan Filistin meselesinde, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasında da adım atması lazım ki bir daha Orta Doğu'da bu tür problemlerin olmayacağı istikamete girilsin. Türkiye, bunları seslendirmeye devam edecek. İsrail'in doğruyu görmesi, artık gittiği bu yolun yanlış olduğunu, kendisine de bölgeye de daha fazla zarar vermeye başladığını görmesi icap eder.''