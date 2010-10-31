-ERGÜN: ESKİDEN GİRİŞİMCİYE KİMSE KIZ VERMEK İSTEMEZDİ ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, eskiden girişimciye kimsenin kız vermek istemediğini belirterek, ''Artık bu anlayış değişti. Girişimciliğin önemi anlaşılmaya başlandı'' görüşünü bildirdi. Ergün, 2011 yılında bakanlık olarak destekleyecekleri tekno-girişimci sayısını da 300'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ergün, ABD San Francisco'da temasları kapsamında Stanford Üniversitesi'ni ziyaret etti. Ergün, aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Stanford Üniversitesi'nde master öğrenimine devam eden büyük oğlu Ahmet Münir Gül’ün bulunduğu Stanford Üniversitesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kulübü ile Stanford Üniversitesi Türk Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen toplantıda öğrencilerle biraraya geldi. Türk öğrencilere Türkiye'deki Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Ergün, tekno-girişim sermayesi desteği, sanayi-üniversite tezleri (San-Tez) projeleri, Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarla ilgili çalışmalarını anlattı. Girişimciliğin önemine vurgu yapan Bakan Ergün, ''Eskiden girişimciye kız verilmezdi. Şehrin en iyi yerinde dükkanı olan biri bile kız istese, kimse vermek istemezdi. Devlete ait bir fabrikada veya devlet kurumunda çalışıyorsa ona kız verilirdi. Çünkü neden? Devlette çalışması garanti olarak görülürdü, risk alıp iş kuran birine bu yüzden sıcak bakılmazdı. Ama artık bu anlayış değişti'' ifadesini kullandı. Ergün, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak gençlerin girişimci olmasını teşvik etmek amacıyla bir dizi program başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''(Bir projem var, ürüne dönüştürmek istiyorum) diyen teknogirişimci gençleri bakanlık olarak destekliyoruz. Bu gençlerimize 100 bin lira hibe desteği vererek, teknoparklarda yer veriyoruz. 2009 yılında başvuran 159 gencimizden 80'ini destekledik. Bu sene de başvuran 724 genç girişimcimize hibe desteği sağladık. 2011 yılında bütçeyi artırarak bu sayıyı 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Her zaman soruyorlar. 'Ya bu gençler bu parayı batırırsa?' Ben de diyorum ki 'Batırırsa batırsın, yeter ki kafası çalışan bu gençlerimiz batırsın. Bugüne kadar kafası çalışmayanlar batırdı.'' Bakan Ergün, Teknogirişim Sermaye Desteği programı için 2010 yılında Amerika’daki üniversitelerde okuyan öğrencilerden 20 başvuru geldiğini ifade ederek, 2010 yılı için ABD'deki öğrencilerden daha fazla proje beklediklerini kaydetti. Ergün, bilişim sektörünü başlı başına bir sektör olarak ele almak istediklerini, buna yönelik çalışmalar kapsamında Silikon Vadisi’ni ziyaret ettiklerini bildirdi. Daha sonra Türk öğrencilerin sorularını cevaplayan Bakan Ergün, teknogirişim sermaye desteği verilecek girişimcilerin belirlenmesinde tamamen objektif kriterlerin esas alındığını belirterek, akademisyenlerden, uzmanlardan oluşan bir kurulun projeleri seçtiğini ifade etti. Ergün, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantının sonunda Stanford Üniversitesi’nde okuyan Türk öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.