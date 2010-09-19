-ERGÜN: DÜNYANIN EN GÜZEL TESİSLERİNDEN BİRİ KOCAELİ (A.A) - 19.09.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İzmit Belediyesince Çayırköy göletinde oluşturulan Gölkaypark İzmit Su Sporları Merkezi için, ''Dünyanın en güzel tesislerinden birisine sahip olduk. Bu güzel tesiste spor yapmak için herkesin çok heyecan duyduğunu, merak içinde olduklarını gördüm'' dedi. Bakan Ergün, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ile Gölkaypark İzmit Su Sporları Merkezi'nde final müsabakaları yapılan Avrupa Kablolu Su Kayağı Şampiyonası ile Kablolu Su Kayağı Dünya Şampiyonası İzmit etabını izledi. Düzenlenen törende konuşan Ergün, Kablolu Su Kayağı Dünya Şampiyonasının bir ayağının Kocaeli'de ilk defa yapılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Organizasyonu, Türkiye'nin ve Kocaeli'nin dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Ergün, ''İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'den, özellikle Kocaeli'den, İzmit'ten önemli sporcular yetişecektir'' dedi. Bölgede bir kulüp kurulmasıyla gençlerin su kayağında dünyanın önde gelen sporcuları arasında yer alacağına inandığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu: ''Dünyanın en güzel tesislerinden birisine sahip olduk. Bu güzel tesiste spor yapmak için herkesin çok heyecan duyduğunu, merak içinde olduklarını gördüm. Hatta İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da gelecek hafta burada spora başlayacakmış. Sayın Valimiz Ercan Topaca'nın da bu spora başlayacağını duydum. Bir dahaki şampiyonaya hazırlanacakları anlaşılıyor.'' Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ise güzel bir göletin kısa zaman içinde uluslararası organizasyon yapılacak hale getirilmesinin heyecan verici olduğunu söyledi. Yapılan organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı, prestiji açısından önemli olduğuna değinen Özak, kablolu su kayağının Türkiye için yeni bir spor olduğunu, kendisinin de ilk defa izlediğini kaydetti. Özak, şöyle devam etti: ''Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, gölleri, nehirleri, dereleri olan bir ülke, ama maalesef su sporlarında geriyiz. Bunu ileri götürmek yalnızca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün, devletimizin harcı değil, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katkılarıyla bu işi başaracağız. Türkiye artık, sporun her çeşidinin yapılabildiği bir ülke. Geçtiğimiz günlerde Dünya Basketbol Şampiyonasını bitirdik. Dünyanın üçüncü büyük organizasyonunu başarıyla tamamladık. Takımımız da dünya ikincisi oldu. Gururumuz oldular, Türkiye'nin itibarını artırdılar.'' Konuşmaların ardından organizasyona emeği geçenlere çiçek takdim eden Ergün ile Özak, sporcularla fotoğraf çektirdi. -FEDERASYONLAR ARASINDAKİ SIKINTI- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile Uluslararası Kablolu Su Kayağı Federasyonu arasındaki sorunu çözmek için uğraştıklarını, ancak organizasyona kısa süre kaldığı için çözemediklerini ifade etti. Özak, şöyle devam etti: ''Tabi ki iyi olmadı. Bu organizasyon bizim için son derece önemli. Bu tesisleri yapmak ve uluslararası federasyonla yoğun sporcu katılımını gerçekleştirmek büyük başarı. Bugün bir başlangıç, bundan sonra çok daha güzel bir cazibe merkezi ve destinasyon olacak. Federasyonlar arasındaki anlaşmazlıktan sorun oluştu. Federasyonumuz ile Uluslararası Federasyon arasındaki bazı problemler dolayısıyla sıkıntı oluştu. Bu doğru olmadı, burada Türkiye'nin tanıtımı vardı, federasyonumuzun da buna yardımcı olmasını isterdim. Kendileriyle konuşacağım ve bundan sonra herhangi bir olumsuzluk olmaması için gerekeni yapacağız.'' Özak, bir gazetecinin, federasyon hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı sorusunu, ''Eğer federasyonumuz soruşturmayı gerektirecek bir şey yaptıysa mutlaka soruştururuz. Yaşanan sürece bakacağız, yazışmaları, resmi belgeleri inceleyeceğiz. Önemli olan soruşturma yapıp sonucunda suçlu bulmak değil, önemli olan burada Türkiye'ye yakışır tablonun daha iyi hale gelmesi, daha fazla katılım olması, Türkiye'ye ve dünyaya bunun duyurulmasıdır'' diye konuştu. -ŞAMPİYONADA TEK TÜRK SPORCU- Bakan Faruk Nafiz Özak, şampiyonaya tek Türk sporcu olarak Abdullah Doğuer'in katıldığının hatırlatılması ve federasyon tarafından ceza verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine de şunları söyledi: ''Abdullah'ların sayısını inşallah artıracağız, bugün Abdullah, yarın 10 Abdullah. İnşallah 2 sene sonra Abdullah ve arkadaşları burada birinciliği kimseye kaptırmayacak. Şampiyonaya katıldığı için Abdullah'ın ceza alacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey olmaz, izinle katılmıştır. Bunu taltif etmek, ceza vermemek lazım.''