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Ergun Babahan’a gözaltı kararı

Babahan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırı sonrası paylaştığı mesaja çok sayıda tepki gelmişti

25 Ağustos 2016 22:33

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırı sonrası Twitter hesabından bir açıklama yapan gazeteci Ergun Babahan hakkında gözaltı kararı verildi. Babahan, gözaltı kararı sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Savcılar ifademi almak için OHAL'in bitmesini bekleyecekler" dedi.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe, bu tweet'i üzerine Babahan hakkında ‘suçu ve suçluyu övmek' suçundan soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. 

”Faşizme destek veren herkes bedelini ödeyecektir. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Bu henüz başlangıç!" diye yazan Babahan'ın tweetine çok sayıda tepki cevabı geldi. Bir sonraki tweetinde, "Cemaatle başladı, Kürtlere döndü, sonra sıra CHP'lilere gelecek" diyen Babahan, tepkilerden sonra tekrar bir açıklama yaptı.

Tweetinde saldırıyı övmediğini, saldırının sonuçlarını anlattığını savunan Babahan, "Böyle bir saldırı sadece anamuhalefet liderine yapılır bu ülkede" diye yazdı. Kendisini yanlış ifade ettiğini söyleyen Babahan, "Söylediğim şu: Bu ülkede akp'den farklı düşünene hayat hakkı yok" dedi.

Babahan mesajları şöyle:

“Yanlış anlamaya açık tweetimi düzelteyim: Faşizan zihniyet önce toplumun geniş kesimlerini ortak bit düşmana karşı birleştirir. Sonra sıra kendisine destek veren kesimlere gelir. Eli güçlendikçe, farklı düşünen muhalifleri hedef alır, sindirir. Berberoğlu'na açılan dava, Kılıçdaroğlu'na silahlı saldırı bunun ilk örnekleridir. Zaman içinde daha da tırmanacaktır"

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