-Ergün: "Milli gelir 2 trilyon dolar olacak" SAKARYA (A.A) - 27.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2023 yılına kadar gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 3'ünü araştırma geliştirme çalışmalarına ayırmak istediklerini belirtti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilimsel Başarı Ödül Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Esentepe Kampüsü'ne gelen Ergün, tören öncesinde SAÜ Senato Salonu'nda basına kapalı olarak akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantının ardından SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Ergün, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin evrensel bilginin üretildiği yerler olduğunu ifade etti. -''2023 Türkiye'sinde milli gelir 2 trilyon dolar olacaktır''- Ergün, kamu kaynaklarından Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın her geçen gün arttığını ve gelişmiş ülke ortalamalarına daha fazla yaklaşıldığını belirterek, düşüncenin ve bilgi üretmenin önündeki siyasi, hukuki ve sosyal engellerin birer birer aşılmaya başlandığını söyledi. Bakan Ergün, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında olma hedefini dünya çapındaki bilim insanlarıyla başarabileceğini ifade ederek, bilimi sadece fen bilimleri olarak algılamamak ve bir bütün halinde değerlendirmek gerektiğini dile getirdi. Gelecek süreçte üniversite-sanayi işbirliğine, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına, yüksek katma değerli üretime geçişte özgün tasarımlara ve küresel markalar oluşturmaya odaklanacaklarını anımsatan Ergün, ''Teknoparklar, dünyada üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması amacıyla en etkin şekilde kullanılan araçlardır. Gelişmiş ülkelerin yarım asırdan fazla süredir kullanmakta olduğu bu önemli aracı, biz ne yazık ki son 10 yılda kullanmaya başladık. 10 yıl önce Türkiye'de sadece 2 teknopark vardı, ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM. Bugün teknopark sayısı 43'e ulaştı ve bunların 31 tanesi de artık firmalar tarafından teknolojik araştırmalar yapmaya ve ürünler geliştirmeye başladılar'' dedi.