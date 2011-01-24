-ERGÜN: 2010 BEKLENTİLERİN ÇOK ÜSTÜNDE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, sanayi üretiminin, küresel krizin arkasından girdiği yükseliş dönemine devam ettiğini belirterek, ''2010 yılı, ülkemiz için beklentilerin çok üstünde bir başarı ile geçmiştir'' dedi. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan ocak ayı Kapasite Kullanım Oranını değerlendirdi. Ergün, ocak ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksiyla birlikte, 2011 yılının ilk verilerine ulaşılmış olduğunu belirterek, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, geçen yılın aynı ayına göre 6 puan artarak 74,6 seviyesinde gerçekleştiğini, kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre ise mevsimsel etkilerle 1 puan düşüş gösterdiğini kaydetti. Reel kesim güven endeksinin ise bir önceki aya göre 7,2, bir önceki yıla göre 9,4 puan yükselerek 113,6 olarak gerçekleştiğini belirten Ergün, ''Sanayi üretimi, küresel krizin arkasından girdiği yükseliş dönemine devam etmektedir'' dedi. Yılın ilk kapasite kullanım oranıyla reel kesim güven endeksinin üretim hacmine ve ihracata yönelik verilen cevapların, bu olumlu gidişatın önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin sinyalini verdiğine işaret eden Ergün şunları kaydetti: ''2010 yılı, ülkemiz için, beklentilerin çok üstünde bir başarı ile geçmiştir. 2010 yılının ilk aylarında yüzde 3-4 aralığında seyreden büyüme tahminlerinin şu an en olumsuzu dahi yüzde 7-8'ler seviyesindedir. 2010 yılında beklentilerin üzerinde büyüme gösterdik, 2011 yılında da orta vadeli program hedefimiz olan yüzde 4,5 büyüme oranını aşacağımıza inanıyorum. Son derece dinamik bir dünyada yaşıyoruz ve kendimizi sürekli geliştirmek durumundayız. 2011 yılında da ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak reformları hayata geçirmeye hızla devam ediyoruz. Daha bir ay bile dolmadan, ekonomi çevrelerini yakından ilgilendiren önemli gelişmelere imza attık. Ocak ayının ilk haftasında, 2011-2014 yıllarını kapsayan ve 72 eylemden oluşan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'ni kamuoyuna açıkladık. Ardından uzun zamandır bekleyen Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu, Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Yine Genel Kurul gündeminde bulunan Torba Yasa ile özel sektörümüzü yakından ilgilendiren bazı düzenlemeleri daha kısa süre içinde hayata geçirmiş olacağız. Sanayi Strateji Belgesi'nin uygulanması ve bu kanun değişiklikleri, ülkemizin iş ve yatırım ortamının iyileşmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu adımlar, sadece 2011 rakamlarının iyileşmesine değil, uzun vadeli hedeflerimizin gerçekleşmesine de zemin hazırlayacaktır.''