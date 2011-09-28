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Politika

Ergün: 2 kök hücre projesini destekliyoruz SAKARYA (A.A)

28 Eylül 2011 23:15

-Ergün: 2 kök hücre projesini destekliyoruz SAKARYA (A.A) - 28.09.2011 - Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Türkiye'yi sadece bilgiyi kullanan değil, bilgiyi üreten ve onu yüksek katma değerli, teknolojik ürünlere dönüştüren bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, ''1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi''nin açılışında konuşan Ergün, Teknogirişim Sermayesi desteğiyle parlak fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen genç girişimcilere 100 bin lira hibe verdiklerini hatırlatarak, söz konusu desteklerden faydalanan 452 girişimcinin önemli bir kısmının biyoteknoloji gibi alanlarda çalıştıklarını söyledi. Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) ile sanayinin Ar-Ge'ye yönelik ihtiyaçlarına çözüm ürettiklerini dile getiren Ergün, ''Üniversitede üretilen bilgileri bu programlar vasıtasıyla ürüne dönüştürüyoruz. Bir taraftan yüksek lisans, doktora tezi oluşuyor, bir taraftan doktora ve yüksek lisans tezi teknolojiye ve teknolojik ürüne dönüşüyor. SAN-TEZ Programı'na bugüne kadar toplam bin 180 adet proje başvurusu yapılmış. Bu başvurulardan 401 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Bugüne kadar kök hücreyle ilgili olarak da 9 başvuru oldu ve başvurulardan iki proje desteklenmeye değer proje kabul edildi ve destekleniyor. Bakanlığımız bu iki projeye şimdilik 700 bin lira kaynak aktardı. Bu çalışmalardan birisi kordon kanından elde edilen kök hücrenin saklanmasıyla ilgili yeni bir uygulama geliştirmeye yönelik bir proje. Diğer bir proje de eklem hastalıklarında kök hücre uygulamasını içeren bir projedir. Ben biliyorum ki Sağlık Bakanlığı da kordon kanı bankacılığı konusunda yeni bir çalışma yürütmektedir'' dedi. Ergün, Türkiye'de ileri teknolojiye yönelik yatırımların artmasına büyük önem verdiklerini belirterek, tıp, ilaç, tıbbi cihaz ve biyoteknoloji gibi ileri teknolojik sektörlere büyük önem verdiklerini kaydetti.

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