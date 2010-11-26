-ERGİN: ''YÜZDÜK, YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK'' İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Biz genel itibariyle basın özgürlüğünün, uygulamada karşılaştığı sorunları giderecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Basın çalışanlarını tatmin edecek bir sonuç elde etmek için büyük gayret sarf ettiğimizi ifade etmeliyim. Çok az sabır. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik'' dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 30. Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Sadullah Ergin, gündemle ilgili soruları yanıtladı. Ergin, bir gazetecinin ''Özellikle Ergenekon soruşturması ve davaları sürecinde haberlerimizle ilgili açılan çok sayıda dava var. Davalara çıkmaya devam ediyoruz. Gazetecilerin önündeki bu tür sorunların çözümünde yakında somut çalışmalar görecek miyiz?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Bu problem sadece sizin probleminiz değil. Medyadaki tüm değişik yayın gruplarının hepsinin mensuplarıyla ilgili açılmış çok sayıda soruşturma ve kovuşturma var. Bu bir sorun olarak önümüzde. Gerek Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu'nda dile getirildi, gerek uluslararası basın kuruluşlarının zaman zaman Türkiye'ye bu noktada eleştirel yaklaşımları var. Tabii siyaset kurumunun vazifesi de bu tür aksaklıkları tespit etmek ve bunları telafi edici tedbirleri almak. Bu anlamda son Bakanlar Kurulunda değerlendirmeler yapıldı, çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlanmadan içeriğine dair birtakım değerlendirme yapmak doğru değil. Değişik gazetecilerden zaman zaman sitemler geliyor. Yapılan çalışmanın mahiyetini bilmediklerinden bahisle bu sitemlerin yapıldığını düşünüyorum. Biz genel itibariyle basın özgürlüğünün uygulamada karşılaştığı sorunları giderecek tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmanın sonuçlarını beklerseniz... Basın çalışanlarını tatmin edecek bir sonuç elde etmek için büyük gayret sarf ettiğimizi ifade etmeliyim. Çok az sabır. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik.'' -ÜÇ GENERALİN GÖREVDEN ALINMASI- Bir gazetecinin ''Görevden alınan 3 general yeniden Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurdu. Burada göreve iade kararı çıkarsa idare nasıl bir tutum izleyecek?'' sorusu üzerine Ergin, ''Tekrar müracaat yapıldı. Süreç yargıda, devam ediyor. Buradan söyleyeceğimiz sözler sürece olumsuz etki edebilir. Yargı süreci tamamlanmadıkça öngörüler, tahminler belirtmek bir adalet bakanı olarak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Hareket alanımda olan şeylerle ilgili konuşurum. Ama beni de sınırlayan Anayasa var'' diye konuştu. Bakan Ergin, bir gazetecinin, ''3 generalin açığa açılmasından sonra Genelkurmay Başkanlığının süreci anlatan açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''Bundan sonra işleyecek süreci beraber gözleyeceğiz. Şu an itibariyle yapılması gerekenler bunlar. Bu süreçte söylenecek her söz yargılamayı yapacak mahkemeye karşı bir telkindir, bir tavsiyedir. Bir etkileme potansiyeli içerir. Bir Adalet Bakanı olarak bunlara girmenin çok yanlış olacağı kanaatindeyim'' yanıtını verdi. Ergin, başka bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ettikleri için ceza alan öğrenciler, bu durumu protesto ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de toplumsal düzeni sağlayacak yasalar yapılırken, bunların değişik kategorilere, meslek gruplarına göre dizayn edilmediklerini, kanunların eşitlik prensibi çerçevesinde herkese uygulandığını belirtti.