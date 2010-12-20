-ERGİN'DEN PERSONEL ALIM MÜJDESİ TBMM (A.A) - 19.12.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bu ay içerisinde aralarında ceza infaz koruma memuru, zabıt katibi ve şoför olmak üzere 10 bin personel alımı gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Ergin, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2011 yılı bütçesi üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, Türkiye'de yargının daha verimli çalışması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yargı reformuna ilişkin, ülkede ilk defa ''strateji belgesi'' hazırlandığını anımsatan Ergin, çalışmaların bu belge çerçevesinde koordine edildiğini belirtti. Ergin, 2002 yılında iktidara geldiklerinde, ilk derece mahkemeleri ile yüksek mahkemelerde son derece ağır bir iş yükü olduğunu, yargılamaların makul süreyi aştığını, hakim ve cumhuriyet savcısı ile personel eksiğinin çok fazla olduğunu anlattı. ''Bu sorunlar niçin uzunca zaman çözülememiş?'' sorusunu yönelten Ergin, ilgili mevzuatta yeterli değişiklikler yapılamadığını, gerekli olan siyasi irade ve desteğin temin edilemediğini savundu. Hakim ve savcının yanı sıra yargı hizmetlerinin yürütülmesinde hizmet veren personel konusunda da 2002'de önemli eksikler bulunduğunu belirten Ergin, şöyle devam etti: ''Tablo bu. Bu süre içerisinde hakim-savcı sayısında yüzde 23'lük artış sağlanmış, ama bu yine yeterli değil. Bu rakamı çok daha fazla artırmak gerekiyor. Geçen yıl ilk defa sözleşmeli personel almak suretiyle yargıyı rahatlatacak, iş ve işlemleri hızlandıracak tedbirler alındı. Bugün itibarıyla yüzde 50'inin üzerinde personel artışı sağlanmış durumda. Bu ay içerisinde 10 bin civarında yeni bir personel alımına daha çıkılıyor. Ceza infaz koruma memuru, zabıt katibi, şoför gibi eleman alışı için sınava çıkıyoruz. Bu da önemli ölçüde adliyelerimizi rahatlatacak adım olacak. Ayrıca önemlisi, bugün itibarıyla psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı adında bin 351 uzman yargı hizmetinde çalışıyor.''