Ergin'den CPJ'nin raporuna tepki

Ergin, gazetecilikten dolayı cezaevinde olanlar için akil çözümler üretilebileceğini belirterek ''Elinde silah adam öldürenleri Türkiye'nin önüne gazeteci olarak getirmeyin. CPJ, dün itibariyle 76 kişilik raporu revize etti ve 49'a indirdi. Ekim'den bu yana ne değişti de 49'a indirildi?'' dedi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerinde konuştu.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) geçen yıl Türkiye'de 8 tutuklu gazeteci olduğunu tespit ettiğini ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

''Bunun üzerine meslek örgütlerinden CPJ'ye karşı tepki geldi. CPJ, 2012'de 76 kişilik bir rapor yayınladı. 76 kişilik rapordan 70 tanesi, 2011'de de olmasına rağmen 2011'de bunlar gazeteci olarak görülmedi. CPJ, 2011 yılı raporu için, 'gazetecilik mesleği ile cezaevinde bulunmaları arasında bağ kurabildiğimiz 8 kişi var' demişti. Bunu polemik yapmak amacıyla söylemiyorum. Sorunlarımız olduğunu söylüyorum ama bu soruları olduğundan büyük göstermek için, ülkemizi içeride ve dışarıda olmayan bir şeyle itham etmek için aşırı gayretkeşlik hepimize zarar verir. "

'Ne değişti'

"76 kişilik raporu Ekim ayında açıklayan CPJ, dün itibariyle 76 kişilik raporu revize etti ve 49'a indirdi. Ekim'den bu yana ne değişti de 49'a indirildi? Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları ilgili platformlarda paylaşılmıştır, bunun üzerine 76 kişilik liste dün itibariyle 49'a indirilmiştir. Bu 49 kişilik liste de indirilecektir. 49 kişilik liste içerisinde, banka soyan, adam öldüren, polisi öldüren, bekçiyi öldüren, adam kaçıran, gasp yapan... Yargılananlardan 7'sinin davası bitmiştir, mahkumiyetleri kesinleşmiştir. Bunların gazetecilik ile ilgisi yok. Polisi şehit eden katilin tabi olduğu örgüt mensuplarının işlediği fiillerdir bunların bir kısmı. Bunlara gazeteci sayısını artırmak adına lütfen sahip çıkmayalım. Gazetecilik faaliyetinden dolayı cezaevinde olan varsa, onların sorunlarını çözmek için burada beraberce çalışalım. Gazetecilikten dolayı cezaevinde olanlar için, ortak akil çözümler üretebiliriz ama elinde silah, soygun yapıp adam öldürenleri ne olur bu kürsüye, Türkiye'nin önüne gazeteci olarak getirmeyin.''