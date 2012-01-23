-Ergin: ''Yargı daha verimli çalışacak'' ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargının genel anlamda daha verimli ve seri çalışabilmesini öngören çalışmaların son noktaya geldiğini bildirdi. Bakan Ergin, Rixos Otel'de düzenlenen İskenderun Limanı'nın İşletme Hakkının Devrine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi törenine katıldı. Törende konuşan Ergin, çok hayırlı bir imtiyaz sözleşmesi töreninde bir araya geldiklerini belirterek, 36 yıllığına kullanım hakkının devrini öngören imtiyaz sözleşmesiyle yıllardır kapasitesinin altında hizmet veren İskenderun Körfezi'nin, başta bölge illeri olmak tüm ülkeye katkısı olacağını söyledi. Sözleşme kapsamında yeni yapılacak yatırımlarla istihdam alanları oluşturulacağını ifade eden Ergin, şunları kaydetti: ''Bu devrin gecikmeli olarak yapılması bize buruk bir sevinç yaşatıyor. Çünkü ülkemizde bu tür sözleşmelerin onayı malumunuz Danıştaydan geçmekte. İskenderun için diğer illere göre biraz daha şanslı sayılabilecek sürede Danıştaydan bu kararı çıkartmak mümkün oldu ama bu İzmir Limanı ile ilgili hatırlıyorum, 29 ay imtiyaz sözleşmesinin onayı Danıştayda bekledi. 29 ay sonra sözleşme onaylandı ama bu arada yatırımcı başka bir ülkeye gitti. Zannediyorum bu yatırım Yunanistan'a yapıldı. İzmir kaybetti, Türkiye kaybetti. Ülke ekonomisi önemli bir imkanı heba etmiş oldu.'' Ergin, bütün bunların önlenebilmesi için çalışma yaptıklarını ifade ederek, ''Yargının genel anlamda daha verimli daha seri çalışmasını öngören çalışmalarımız son noktaya geldi. Bu bir süreç, tabii. Buna ilişkin kapsamlı bir paketi, Bakanlar Kurulu'nda görüştük ve kabul ettik. Bugün, yarın inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. Bu arada, Danıştayımızdaki iş yükünün önemli ölçüde hafifletecek çalışma imkanını artıracak ve rahatlatacak önemli düzenlemeler var. Bundan sonra Danıştaya gidecek bu tür sözleşmeler daha kısa sürede optimum zaman içerisinde değerlendirilmiş olacak.''