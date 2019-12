-Ergin: ''Terör belasının üstesinden geleceğiz'' KIRIKHAN (A.A) - 22.10.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Terör belasının üstesinden geleceğiz'' dedi. Ergin, bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaptırılan Bahçelievler Konutlarında anahtar teslim ve cami temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin terör saldırılarına karşı gereken çalışmaları yaptığını söyledi. Şehit annelerinin acısını yakından bildiğini belirten Ergin, şöyle devam etti: ''Son zamanlara dünyada ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada büyük olaylar yaşanıyor. Dünya ülkeleri ekonomik krizle uğraşırken, Türkiye bu krizlerden etkilenmeyen ülkelerin başında geliyor. Ekonomik krizin yanı sıra ülkelerin başına bela olmuş bir de terör olayları can yakmaktadır. Ülkemizde de terör olayları son zamanlarda saldırılarını artırmış, asker, polis demeden sivil vatandaşlarımızı dahi katletmeye başlamıştır. Ancak biz terör belasının üstesinden geleceğiz. Bunun içinde bugün burada olduğu gibi yan yana durarak, birlikteliğimizi artırarak güçlü olacağız.'' MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise açılışta yaptığı konuşmada, terör olaylarında tüm siyasi partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kırıkhan'ın memleketi olduğunu belirten Şandır, ''Fırsat bulduğum sürece geldiğim güzel ilçemizde güzel yatırımların yapılması sevindirici bir olaydır. Bugün burada hayırlı işler için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu birlikteliğimizi her alanda göstererek, birlik beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü tutarak hem terörü hem de düşmanlarımızı yok etmemiz gerekir. Rahmetli babamın isminin verildiği Hacı Hasan Şandır Camisi'nin temel atma törenine katıldığınız için teşekkür ediyorum'' diye konuştu.