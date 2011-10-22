-Ergin, Suriyelileri ziyaret etti HATAY (A.A) - 22.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınan ve Kızılay tarafından Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyündeki geçici çadır kentte kalan Suriyelileri ziyaret etti. Atalay ve Ergin ile birlikte Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu ve Mehmet Öntürk, Kızılay tarafından Boynuyoğun köyünde kurulan geçici çadır kentte geldi. Çadır kent içerisinde bulunan brifing çadırında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Atalay ve Ergin, Suriyelileri ziyaret ederek sohbet etti. Ergin, misafirleri en iyi şartlarda misafir etmek için çalıştıklarını belirterek, ''Kış şartlarında da sizleri iyi bir şekilde misafir edebilmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız'' dedi. Çadırda oluşturulan sınıflarda eğitim alan çocuklar ve Türkçe öğrenen yetişkinlerle de görüşen Atalay, onlarla bir süre sohbet etti. Okul öncesi eğitim alan çocukları da ziyaret eden Atalay, verilen eğitimlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra çadır kentte yeni doğmuş bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler veren Atalay ve Ergin, çadırda kalan çocuklara oyuncak dağıttı. Bu arada çadır kentlerde kalan ailelerin çocukları, aldıkları kurslarda öğrendikleri halkoyularını Başbakan Yardımcısı Atalay ile Adalet Bakanı Ergin'e sunarak, birlikte anı fotoğraf çektirdi.