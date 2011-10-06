-Ergin: Sorun sadece KCK tutukluları değil ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP grup başkanvekilleri ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, ''Sorun sadece KCK davası tutuklularıyla ilgili değil. Konuyla ilgili başka Türkiye'de problem yaşayan kesimler de var'' dedi. Ergin, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ''Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi''nin, Dedeman Oteli'ndeki açılış toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, bir gazetecinin ''Bugün yine Şemdinli'de bir şehit daha olduğu haberi geldi, terörle mücadelede gelinen noktada bunları nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine, bir konuyla ilgili sürekli değerlendirmeler yapıldığını, ''aynı mahiyetteki değerlendirmeleri yapmaktan sıkıntı bastı hepimizi. Bu anlamda artık söz söyleme zamanı değil, icraat yapma zamanı. Bu illetten, milletimizin başına musallat olan bu beladan inşallah kurtulacağız, bunun için gayret gösteriliyor'' diye konuştu. ''BDP grup başkanvekilleriyle yaptığınız görüşmede KCK davasından tutuklu bazı milletvekilleriyle ilgili talepleri olmuştu, bazı sinyaller olduğu söylendi, ama siz neler söyleyeceksiniz'' sorusuna Ergin, ikili görüşmelerin içeriğinin açıklanamayacağını ifade ederek, kamuoyuna açıklanması gerekenlerin açıklanacağını söyledi. Ergin, ''Görüşmenin içeriğine ilişkin özel bir şey söyleyecek değilim. Sorun sadece KCK davası tutuklularıyla ilgili değil. Konuyla ilgili başka Türkiye'de problem yaşayan kesimler de var. Tamamını birlikte değerlendirdiğimiz çalışmalarımız var, bunları zaman zaman sizinle paylaştık'' dedi. Bakan Ergin, Sivas davası sanıklarından Vahit Kaynar'ın Polonya'da yakalandığı haberlerinin hatırlatılması ve Türkiye'ye iadesi için girişimde bulunup bulunulmadığının sorulmasına karşılık da ''Gereği yapılıyor'' dedi.