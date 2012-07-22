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Ergin Saygun hastaneye kaldırıldı

4 aydır cezaevinde oldunan Ergin Saygun 11 kere hastaneye sevk edildi

22 Temmuz 2012 18:17

Silivri Cezaevi’nde bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun, önceki gün koğuşunda rahatsızlanınca önce revire kaldırıldı.

Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Kardiyoloji Bölümü’nde tedavi altına alınan Saygun’un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan kızı Ece Saygun babasının şekerinin çok yüksek, tansiyonunun ise çok düşük olduğunu belirterek “Serum veriliyor, tansiyon ve şeker değerleri stabil hale getirilmeye çalışılıyor. Pazartesi ya da salı da doktorların açıklama yapmasını bekliyoruz. Babamın bilinci açık” dedi.

Babasının 4 aydır cezaevinde olduğunu belirten Saygun, “Bu dört ayda tam 11 kere hastaneye sevk edildi. Babam kurumlararası paslaşılmaya, orada oraya taşınmaya devam ediyor. Bu sevkler ne yazık ki ambulans ile değil, cezaevi aracı ile yapılıyor. 40 derece sıcakta, demir yığını cezaevi aracında, yüzde 30 çalışan kalbi, yüzde 40 çalışan akciğerleri, 18 ayrı hastalığı için her gün kullandığı 25 ilacı ile babam hayatı için savaşmaya devam ediyor” dedi.

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