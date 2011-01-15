-ERGİN: POLİS SANIKLARI ARIYOR HATAY (A.A) - 15.01.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi kapsamında tahliye edildikten sonra kontrol süresinde imza vermeye gitmeyenlerle ilgili savcılıkların yazısı üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin tutuklama kararı aldığını belirterek, ''Şimdi emniyet güçleri Türkiye'nin her tarafında kapsamlı bir çalışma içindeler'' dedi. Ergin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la birlikte Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Gazetecilerin CMK kapsamındaki tahliyeler sonrasında imza vermeye gitmeyenlere ilişkin soruları üzerine Arınç, ''Bu konuda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den yanıt alalım'' dedi. Bunun üzerine konuya ilişkin açıklama yapan Ergin, ilgili yasanın 2004 yılında parlamentodan geçtiğini ve 2005 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatarak, 102. maddenin yürürlük tarihinin ise 2008'e bırakıldığını, daha sonra ise 31 Aralık 2010 tarihine ertelendiğini hatırlattı. Yasanın, normal suçlarda 5 yıl, 250. madde kapsamındaki bir takım suçlarla ilgili azami 10 yılı öngören bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle devam etti: ''Türkiye'deki ceza yargılama usulünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve sözleşmesinin verdiği haklarla orantılı hale getirilmesi için 2004'te yapılan bu düzenlemeye uyum için 6 yıllık bir süre öngörülmüştü. Bu süre sonunda kurumların buna kendini adapte etmeleri gerekiyordu. Aslında adapte edenlerde oldu. Yargıtay içerisinde kanunu değerlendirip dosyalarını öncelik sırasına göre belirleyip gündemini buna göre belirleyen dairelerimizde sorun yaşanmadı. Ancak bu gün itibarıyla yaşanmış olan süreçte (şu yanlış yaptı bu yanlış yaptı) demenin ötesinde neticeye gelmek istiyorum. Tahliyeler sonrasında kontrol süresinde imza vermeye gelmeyenlerle ilgili savcılıklarımız yargıtaya yazılarını yazdı. Çarşamba günü itibarıyla aynı akşam Yargıtay 9. Ceza Dairesi tutuklama kararını aldı. Şimdi emniyet güçleri Türkiye'nin her tarafında kapsamlı bir çalışma içerisindeler. Umut ediyorum yakın bir süreçte bir gelişme ortaya çıkar.''