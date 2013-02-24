Ergin: Mutabakatın olmadığı yerde referandum devreye girebilir

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Mutabakatın olmadığı yerde meclis aritmetiği, referandum devreye girebilir" dedi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ergin, Hatay Birleşik Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda konuştu.

Toplantıda, sektör temsilcilerinin yeni anayasayla ilgili temennilerine değinen Ergin, şunları söyledi:

"Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili doğrusu aradan geçen zaman uzadıkça, umutlar bir miktar azalıyor, ama sonuna kadar bu süreci zorluyoruz. Mutabakatla yazabileceğimiz en çok maddeyi yazalım istiyoruz. Temenni ediyoruz ki tamamını mutabakatla yazalım. Ama hiç olmazsa 110, 120 maddelik bir anayasa olacaksa bunun 60, 70, 80 maddesini 4 siyasi grubun mutabakatıyla yazalım. Mutabakat sağlayamadığımız konularda meclis aritmetiğinin de bir anlamı var. Mutabakatın olmadığı yerde meclis aritmetiği, referandum devreye girebilir. Artık bu ülke demokratik yöntemlerle parlamentosunda halkına sorarak bir anayasa yapabilmeli, bu ayıpla geleceğe yürümemeli diye çok güçlü bir kararlılık var."