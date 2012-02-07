-Ergin: Haberleri teyit eden bilgi yok ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın uğradığı saldırıyla ilgili basında çıkan haberlerin şu anda doğruluğunu teyit eden bir bilgi olmadığını belirterek, ''Çalışmalarımız devam ediyor. Ancak şu an için bizdeki bilgi, yakın tarihte verilen bir mahkumiyet kararında mahkum olan kişinin zanlı olarak görüldüğü şeklindedir. Ancak konuşmak için erken. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor'' dedi. Adalet Bakanı Ergin, Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç için HSYK'da düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergin, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir soru üzerine, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Tatar'ın, vefat eden Kılıç'ın elindeki tüm soruşturma dosyalarını incelediğini ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Şu an için bizdeki bilgi, yakın tarihte verilen bir mahkumiyet kararında mahkum olan kişinin zanlı olarak görüldüğü şeklindedir. Ancak daha önce de ifade ettim konuşmak için erken. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Doğubayazıt Başsavcımızın verdiği bilgiye göre 10 gün önce çıkan bir mahkeme kararıyla ilgili olarak bir takım öngörüleri var. Ama soruşturmayı bekleyeceğiz.'' ''Bunlar sadece öngörü mü?'' sorusuna karşılık Ergin, ''Başsavcılığımızın, kolluk güçlerimizin bir takım tespitleri var, ama şu aşamada olayın failiyle ilgili soruşturma ve arama faaliyeti devam ettiği için daha detaylı bir bilgi paylaşmıyoruz. Öngörülerin ötesinde elimizde bir takım veriler var'' dedi.' diye konuştu. -Başsavcı Tatar- Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Tatar da ''Savcı Kılıç'n bir kaçakçılık dosyası üzerinde çalıştığı, bu dosyada da bazı siyasilerin adının geçtiği, olayın da bu nedenle işlendiği yönünde iddialar var'' diyen bir gazeteciye, şunları söyledi: ''Şu aşamada soruşturma devam ediyor. İki tane savcı arkadaşımız gecesini gündüzüne kattılar. Emniyetten, jandarmadan, MİT'ten tüm arkadaşlar, devletin bütün organları bu işe eğildi. Böyle bir hadise var mı? İşi sebebiyle olduğu ortada... Arkadaşımızın kimseyle bir husumeti yok şahsi olarak, işinden kaynaklı bir husumet olduğunu değerlendiriyoruz. Arkadaşımız bu şekilde terör proje dediğimiz dosyaları yürütmüyordu. Arkadaşımız ağır cezada duruşma savcısı olarak görev yapıyordu.'' Tatar, ''dosyanın kaçakçılıkla ilgili olup olmadığının'' sorulması üzerine, ''Terör proje dediğimiz aslında kaçakçılık vesaire bu gibi komplike, teknik takibi gerektiren dosyalardır. Arkadaşımız bu işi yapmıyordu. Duruşma savcısı olarak görev yapıyordu. Maiyetini bilmiyorum ne yazıldı çizildi ama'' dedi. Bir gazetecinin, ''Tetikçinin arkasında daha başka güçler olduğu söyleniyor'' demesine karşılık Tatar, şunları kaydetti: ''Biliyorsa arkadaşlar söylesinler. Biz bilmiyoruz, araştırıyoruz. Acı bir hadiseyi bu derece şey yapmamak gerek. Bu aileyi de acıtıyor. Soruşturma şu anda devam ediyor. Bana bile burada olmamız hasebiyle anlatılmayan bir kısım şeyler var. İnşallah yakalayacağız. Savcı Bey duruşma savcısıydı, herhangi bir şekilde soruşturma yapmıyordu. Kısmi bir takım evrakları vardı, ama bu şahısla belirlediğimiz şahıs veya şahıslar tarafından işlenmiş bir suça ilişkin soruşturması mevcut değil. Duruşma savcısı arkadaşımız bir mütalaa vermiş, öyle olduğunu düşünüyoruz bunda da bir netlik yok. Soruşturmalar zor süreçlerdir. İnanın hadisenin başından itibaren olayın olduğu pazar günü saat 14.00'ten itibaren acısını içine gömdüğü iki-üç arkadaşımız hiç uyumadan bu işin peşindeler. Emniyet de aynı şekilde.''