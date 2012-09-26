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Ergin: Gerekirse Öcalan'la da görüşülür

Adalet Bakanı, 'Oslo tartışmaları benim içimi kanatıyor' dedi

26 Eylül 2012 18:15

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör sorununun çözümü için gerekirse Abdullah Öcalan'la da görüşülebileceğini söyledi. "Bir devlet, karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır" diyen Ergin, Öcalan'ın da bu sürece girmesi konusunda ayrım yapmadığını belirtti.
 
Adalet Bakanı Ergin, NTV'ye yaptığı açıklamada, terörün yıkıcı ve tahripkar bir sorun olduğunu, çözüm içinse herkese görev düştüğünü söyledi. 
 
"Oslo tartışmaları benim içimi kanatıyor" diyen Adalet Bakanı, "Sadece siyaset olsun diye yapılan eleştiriler maalesef bu problemin çözümüne katkı sunmuyor, farkında olmadan sadece kısır bir çekişmenin tarafı oluyoruz. Bir devlet, karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır. Bu çalışmaların bu tür polemiklere kurban edilmemesi gerekir" diye konuştu. 
 
Abdullah Öcalan'ın da bu sürece girmesi konusunda ayrım yapmadığını belirten Ergin, "İstihbarat birimi, siyaset kurumu, güvenlik bürokrasimiz oturup karar verirler. Hangi enstrümanı kullanmayı kararlaştırırlarsa onu kullanırlar. Bunu yapmamaları bir eksikliktir. Bu milleti, bu devleti bu illetten kurtarmak için gerekli görülen adımları atmak bir görevdir" dedi. 
 

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