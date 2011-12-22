Ergin: Erdoğan'dan Haberal için talimat aldım

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, şu anda Ceza İnfaz Yasasındaki düzenlemeye göre, tutuklu ve hükümlülerin hasta yakınlarını ziyaret etmesini, düzenleyen bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek, “Mevzuat değişikliği dışında yöntemler var mıdır bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.



Ergin, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı'na gelişinde, gazetecilerin tutuklu milletvekili Mehmet Haberal'ın annesini ziyaret etmesiyle ilgili sorusu üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde kendisine çalışılması konusunda talimat verdiğini ve yardımcı olunabilecek hususların olup olmadığını sorduğunu ifade etti.



Bakan Ergin, “Şu anda ceza infaz yasamızdaki düzenlemeye göre, tutuklu ve hükümlülerin hasta yakınlarına ziyaret etmesini düzenleyen bir düzenlememiz maalesef yok. onun dışında hasta ile tutuklu şu anda farklı illerde bulunuyor. Bu sorunu aşabilmenin yolu var mıdır diye şu anda çalışmalar yapılıyor. Mevzuat değişikliği dışında yöntemler var mıdır bunun üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



