Ergin Ataman'dan Türkiye Basketbol Federasyonu'na: Büyük bir saygısızlıkla karşılaştım

Eski Türkiye A Milli Basketbol Takımı çalıştırıcısı Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası için Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) akreditasyon ve yer talep etti. Ancak Ergin Ataman'a Ülker Salonu'nda saha içindeki koltuklardan yer verilmedi. Bunun yerine tribünde 15. sırada taraftarın arasındaki koltuğun bileti verildi. Ergin Ataman bu durumu, "Büyük bir saygısızlıkla karşılaştım" sözleriyle değerlendirdi.

Son 3 yıl Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü yapan, bugünkü milli takımın yapılanmasında büyük emeği olan ve Avrupa’da kazandığı kupalar ile Türkiye'yi yurtdışında da başarıyla temsil eden Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu’na isyan etti.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuşan Ergin Ataman, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı izlemek için geldiği İstanbul'da “Büyük bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldım” dedi.