T24 LogoT24 Logo
Spor

Ergin Ataman'dan Türkiye Basketbol Federasyonu'na: Büyük bir saygısızlıkla karşılaştım

Ataman, son 3 yılda Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın baş antrenörlüğünü yapmıştı

03 Eylül 2017 20:55

Eski Türkiye A Milli Basketbol Takımı çalıştırıcısı Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası için Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) akreditasyon ve yer talep etti. Ancak Ergin Ataman'a Ülker Salonu'nda saha içindeki koltuklardan yer verilmedi. Bunun yerine tribünde 15. sırada taraftarın arasındaki koltuğun bileti verildi. Ergin Ataman bu durumu, "Büyük bir saygısızlıkla karşılaştım" sözleriyle değerlendirdi.

Son 3 yıl Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü yapan, bugünkü milli takımın yapılanmasında büyük emeği olan ve Avrupa’da kazandığı kupalar ile Türkiye'yi yurtdışında da başarıyla temsil eden Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu’na isyan etti.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e konuşan Ergin Ataman, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı izlemek için geldiği İstanbul'da “Büyük bir saygısızlıkla karşı karşıya kaldım” dedi.

ETİKETLER

Ergin AtamansaygısızlıkTürkiye Basketbol FederasyonuTBFbilet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24