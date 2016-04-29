Ergin Ataman: Galatasaray'a başkan olacağım

Galatasaray'ı Eurocup şampiyonu yapan Koç Ergin Ataman, Galatasaray'daki kariyerine ilişkin "Bir gün profesyonel kariyerim bitecek. O zaman inşallah G.Saray Başkanlığı nasip olur" dedi. Kariyerinde 3’ü Avrupa olmak üzere 15 kupa sevinci sığdıran Ataman "Euroleauge’de oynamayı beklerken; haksız şekilde EuroCup’a itilince bu benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Euroleague için tek yol madem kupayı kazanmak, ben de ‘O kupayı kaldıracağız’ diye motive oldum" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Tolga Yenigün'ün sorularını yanıtlayan Ataman'ın söyleşisinden satır başları şöyle:

Başkan Dursun Özbek’e 6 milyon dolarlık takımla ben bu işi yaparım dedim. Mutabık kalıp, takımı kurduk. Sadece kazanan değil göze hoş gelen, sahada coşkulu oynayan bir takım yarattık. Şimdi önümüzde Euroleague hedefi var, oraya yönelik bir kadro kurmak için kararımızı bu ay içerisinde Başkanımız ve yöntemimizle birlikte vereceğiz. Aslında her şeyi yönetimden beklemek gerekmiyor. Camia madem basketbolu bu kadar seviyor, herkes maddi manevi bu takıma destek olmalı. Final biletlerine 100 bin kişi talip oluyorsa bu sevgi varsa, bu kulüp de bu bütçeyi sağlamalı... Eğer yeterli sponsorluk desteği gelirse G.Saray önümüzdeki 10 yıl Euroleague’in değişmezi olur...

Önemli olan Türkiye’de Avrupa kupası kazanan bir antrenör değil, Avrupa ve dünyada tanınmış bir koç olabilmek. Zaman içinde çok daha büyük başarılar yaşayabilirim. Benim şu anda Euroleague şampiyonluğum eksik, o da kulüpler düzeyindeki öncelikli hedefim. Bunu yapabilmek için de bu hedefe göre bir takım kurmak gerekiyor. Diğer türlü sıradan bir takımın şampiyon olması ancak yüzyılda bir olur... Amaç Euroleague’e katılıp sıradanlaşmak değil, bir gün o kupayı kaldırmak olmalı...

Fransız L’Equipe listesini güncellesin Abdi İpekçi cayır cayır yanıyor

Eurocuo finali öncesi L’Equipe’in Avrupa’da en etkili salonlar sıralamasında G.Saray taraftarının Panathinaikos ve Kızılyıldız’ın ardında 3. olduğunu hatırlattığımız Ataman, “Strasbourg maçında taraftarımız performansıyla sıralamada birinciliğe çıktı. G.Saray taraftarı Abdi İpekçi’yi ateş gibi yakıyor. Pana ve Kızılyıldız deplasmanlarına rakip olarak çıktım, İpekçi’deki G.Saray taraftarı gibi değiller” dedi.

"Önce olimpiyat sonra Eurobasket"

LİGDE G.Saray’la şampiyonluk hedefimiz ardından Milli Takım’la kritik Olimpiyat elemeleri maçlarımız var. Elemelerden sonra Federasyon’la aramızdaki 3 yıllık sözleşme sona eriyor. Oturup konuşup birlikte karar vereceğiz. En büyük hayalim 2017’de ev sahibi olacağımız Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak..

Bir Arroyo daha yok

Her takımda kazandığım Avrupa kupaları benim için önemli... G.Saray’la kazandığım EuroCup’ın yeri de ayrı... Avrupa’nın en önemli 2. kupasını 2002’de M.Siena’da adı Saporta’yken kazanmıştım.





Her takımla aynı heyecan





Kupa kazandığım her takımla büyük heyecan yaşadım. Beşiktaş’la EuroChallenge’ı aldığımız 3 kupalı sezonun coşkusu ile şimdiki aynı... O zaman Arroyo, Hawkins, Bonsu vardı... Şimdi Bonsu’nun yerine Lasme var... Ama bir Arroyo yok! Beşiktaşlı 3 kupalı sezonun ardından onunla G.Saray’da şampiyon olduk. Sonraki yıl 7. maça kalan final serisi net hatırlanır.

Oyuncularımın hepsini Avrupa Şampiyonluğu nedeniyle kutluyorum ama bugün Sinan, Lasme ve Micov’a sezon boyunca gösterdikleri istikrardan dolayı önemli bir parantez açmalıyız. Bu Schilb için de geçerli, EuroCup’ta sezonun MVP’si seçilen McCollum için de... McCollum değişik bir oyuncu çoğu kişi beğenmez ama biz onu bu takıma monte ettik.