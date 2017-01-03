Ergin Ataman: Beni yenmek için Obradovic'i getirdiler

Galatasaray Odeabank çalıştırıcısı Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin koçu Zeljko Obradovic'i Fenerbahçe'nin kendisini yenmek için getirdiğini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, bu sezon yaşanılan başarısızlıkta en büyük hatanın kendisinde olduğunu itiraf eden Ergin Ataman'ın röportajından satır başları şöyle:



Sizin için ‘Galatasaray ya da Milli Takım’ı bırakacak' diyen Aziz Yıldırım, “Obradovic keşke Milli Takım’ı çalıştırsa” dedi. Ne diyorsunuz?



İroniyle yanıt vereyim Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını bırakacağını söylüyordu. Herhalde ilk seçimde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olacak!



Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum. Duygularıyla yaşayan biri ve saha kenarında maçı izleyip yaşamak istiyor. Ama ben nasıl ki kendimi kontrol edip, sahada küfür edenlere karşı tepki göstermiyorsam, F.Bahçe Başkanı da kendini kontrol etmeli. Ben hakemle tartışıp atılabilirim. Ama sen oradan müdahale ettiğinde taraftar da müdahil olmuş oluyor. En önemli sorunlardan biri bu bence.

"Fenerbahçe'yi çalıştırmam"

Bir gün F.Bahçe'yi çalıştırabilir misiniz?



Yok, Ergin Ataman F.Bahçe'yi çalıştıramaz. Ataman, G.Saraylı olduğunu Beşiktaş'ta çalışırken bile belli eden bir antrenör. Ataman yıllarca F.Bahçe'ye ciddi bir rakip olmuş. Son 7 yılda Ataman'ın çalıştırdığı 3 takım şampiyon olmuş hem de F.Bahçe'nin harcadığı paraların 4'te birine. F.Bahçe'nin başında dünyanın en kariyerli koçu var. Ama Obradovic'in F.Bahçe'ye gelmesinin sebebi Ergin Ataman! Bana karşı alabilecekleri en büyük koz olduğu için, Yıldırım Obradovic'i getirdi. Çünkü ondan önce hep kaybettiler…



Ne zaman ki Obradovic geldi, işte o zaman bir denge geldi. İlk senesinde oynanmayan ve 7. maça gelen bir final serisi. Sonra bütçe farklarından dolayı F.Bahçe'nin, G.Saray'a üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Sonuçta, F.Bahçe'ye bir katkım olmuş. Ataman'ı yenmek için Obradovic'i getirdiler, F.Bahçe de Avrupa'nın en büyüklerinden biri haline geldi.

"Bu sezon transferde hata yaptım"

Peki Galatasaray Basketbol Takımı bu sezonneden iyi gitmiyor, en büyük hata nedir?

Eurocup şampiyonluğundan sonra bu sezonun ilk yarısı tamamen bir hayal kırıklığıydı. En çok ben üzüldüm. Ergin Ataman, takımını iyi kuran, o kimyayı iyi kurgulayan, düşük bütçeli takımlarla başarıya ulaşan antrenör olarak bilinir. Ama bu sezon transferde hata yaptım.



En önemli hatayı da oyun kurucuda yaptım. Aslında kombine hataydı. Yönetime verdiğim raporda, kesinlikle kadronun korunması vardı. En önemli parça da Eric McCollum idi. Onunla anlaşmayarak, büyük bir hata yaptık. A Milli Takım ile Filipinler'deydim. Çok bastırsaydım, Mc Collum'u kaçırmazdık.

"Euroleague kararı çarpıklıktır"

Daçka ve G.Saray'a Euroleague için Wild Card verilmeyecek. Bu karara ne diyorsunuz ?



Ana sponsorunun THY olduğu organizasyonda Türkiye'yi 2 takımla sınırlıyorsun! Büyük soru işareti! Tek çarem Euroleague'i kazanmak. Çok büyük bir çarpıklık ve adaletsizlik!

"Aziz Yıldırım'a saygı duyuyorum, o da bana duysun"

Basketbol için yaptıklarından. Avrupa'nın en modern salonlarından birini yapmış, Ülker gibi bir sponsoru ikna etmiş; yıllardır F.Bahçe'ye akıtıyor parayı. Buraya kadar takdir ediyorum Yıldırım'ı. Ama orada, kendini biraz kontrol etmeli. Ben kendisine Ergin Ataman olarak saygı duyuyorum. Ortada Ataman'ın da yaptıkları var. O da bana saygı duymalı.

"Ünal Aysal keşke basketbolu bırakmasaydı"

Fenerbahçe'nin Ülker ile ortaklığı var. Bu da Galatasaray'ı rekabette arkada bırakıyor sanki?

Keşke G.Saray'ın da bir Ülker'i olsaydı. Eminim ki Ülker gibi büyük müessese sahibi Galatasaraylılar da var. Keşke onlardan biri de takımına sahip çıksaydı. Ya da keşke Ünal Aysal, bu kadar basketbolu severken, başkanlığı bıraksa bile, basketbolu öksüz bırakmasaydı…