-ERGİN: ''10 YILLIK TUTUKLULUK SÜRESİNİN ÇOK FAZLA'' TBMM (A.A) - 11.01.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 10 yıllık tutukluluk süresinin çok fazla olduğunu herkesin kabul ettiğini belirterek, ''Yapılması gereken şey, Tebligat Yasası gibi yasaları bir an önce devreye alarak, yargılama sürelerini makul sürelere indirmek ve azami tutukluluk sürelerini normal seviyelere çekmek'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde konuşan MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, milletin, Türk Borçlar Kanunu tasarısının görüşmelerinde Mecliste sağlanan uzlaşıyı, bundan sonraki temel yasalarda da bekleyeceğini söyledi. Tasarıdaki düzenlemelerin eksik olsa da hukuk sisteminin uzamasına neden olan sorunu gidereceğini belirten Yalçın, CMK değişikliği sonrası yaşanan tahliyelere değindi. Yalçın, ''10 yıl tutukluluk süresi gerçekten uzun bir süredir. İnsanlar ceza alacaksa almalı ancak masumlarsa da bu kadar tutuklu kalmamalıdır. Sayın Genel Başkanımız, kamu vicdanını yaralayan, terör örgütü mensuplarına bayram coşkusu yaşatan bu haksız durumun giderilmesi hususunda MHP olarak gereken desteği vereceğimizi ifade etmiştir. Oluşan bu uzlaşma atmosferinden istifade ederek, yasal düzenleme ihtiyacının önemine işaret etmek istiyorum'' dedi. CHP Grubu adına söz alan Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, tasarıda yer alan tebligatların PTT Genel Müdürlüğünce yapılmasın öngören düzenlemeyi eleştirerek, ileride PTT'nin özelleştirilmesi ortaya çıkabilecek sorunlara dikkati çekti. Köktürk, ''1930'lı yıllardaki bir kanuna atıf yaparak, hakimleri fişlediğini ifade eden ancak 9 yıla yaklaşan iktidarları döneminde bu kanunu değiştirmeyi akıllarına dahi getirmeyen, vicdanları yaralayan tahliyelere ilişkin ciddi bir süreç yaşanırken topu sadece yargıya atmakla yetinen Adalet Bakanlığı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasayı yasalaştırmadan, son derece hassas Adli Sicil Kanunu'nu TBMM'ye getirmesi izaha muhtaç bir yaklaşımdır'' dedi. AK Parti Grubu adına konuşan Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise tasarının, ''reform niteliğinde'' olduğunu söyledi. Vatandaştan adli sicil belgesi için 2007'de toplam 45 milyon lira alındığını belirten Aydın, ''Buna otopark, ulaşım gibi diğer ücretleri de kattığınız zaman rakam 200 milyon liraya çıkmaktadır. Şimdi bu paradan tasarruf edilmiş olacaktır'' dedi. Aydın, vatandaşın adli sicil belgesini almak için adliyeye gitmeyeceğini, elektronik ortamda alabileceğini ifade ederek, ''Davaların uzamaması, kapı komşusu iki kurum arasındaki yazışmaların günlerce sürmesini önlemek için bu tasarı önemli. Artık tebligatın geç gitmesi nedeniyle davalar uzamayacak. Adli ilanlar da gazeteler dışında, elektronik ortamda yapılacak'' diye konuştu. -ADALET BAKANI ERGİN SORULARI YANITLADI- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Ergin, soruşturmaların savcılığın denetiminde yapıldığını söyleyerek, bu süreçte, yürütme makamı ya da Adalet Bakanlığının herhangi bir kontrol imkanının olmadığını belirtti. Bakan Ergin, son ABD ziyaretinin, ABD Adalet Bakanlığı ile karşılıklı ziyaret çerçevesinde yapıldığını söyledi. ABD'de adli yardım anlaşmaları, sanıklarının iadesinin aksaması konusundaki sorunları giderme amaçlı görüşmeler yaptığını belirten Ergin, görüşmede Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın da hazır bulunduğunu bildirdi. Son tahliyeler ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Ergin, şöyle konuştu: ''Ceza Usul Yasası'nda öngörülen süre 10 yıllık bir üst limit getiriyor. CHP'li milletvekilleri, tutukluluk sürelerinin 3 yıl artı 1 yıl olmak üzere azami 4 yıl olmasını öngören teklif verdi. 10 yıllık sürenin de çok fazla olduğu hepimizin ortak kabulü. Burada yapılması gereken şey, Tebligat Yasası gibi yasaları bir an önce devreye alarak, yargılama sürelerini makul sürelere indirmek ve azami tutukluluk sürelerinİ de normal seviyelere çekmek, hedefimiz budur. Ancak bu süreler kısaltılmadan, tutukluluk süreleri daha da indirilirse bugün şikayet edilen tahliyelerin sayısının çok daha fazla artması sözkonusu olacaktır.''