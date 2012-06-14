Ergenokon, Balyoz, Şike ve KCK savcılarının yeri değiştirildi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, aralarında Balyoz, Şike, KCK ve Dink davalarının da bulunduğu 2335 savcının yerini değiştirdi.

HSYK, yaz kararnamesini tamamlayarak dün yayımladı. Kararname kapsamında 2 bin 335 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle Şike, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürüten savcılar ‘terfi’ ettirilerek, özel yetkileri kaldırıldı. Hrant Dink davasının hakimi Rüstem Eryılmaz tenzili rütbeye uğrarken, Uludere soruşturmasını sürdüren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Karaca Adana’ya atandı. ‘Anadilde savunma’ya izin vermeyen KCK davasına bakan mahkemenin hakimi Menderes Yılmaz’ın yeni görev yeri ise İstanbul.

HSYK: Kendi istekleri

148 yerdeki küçük çaplı adliyenin en yakın adliyeyle birleştirilmesi kararlaştırıldığından, ataması yapılan hakim ve savcılardan 600’ünün görev yerleri değişti. Bundan sonra yalnızca yaz kararnamesiyle atama yapılacağından, sonbaharda atanacak 400 kişinin de ataması yapıldı. HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, Balyoz, Ergenekon ve Şike savcılarının kendi istekleri doğrultusunda görev yerlerinin değiştiğini söyledi.

Kararnameyle İstanbul’da sürdürülen kritik soruşturmalarda görevli özel yetkili savcıların görev yerleri değişti. Şike soruşturmasını yapan Mehmet Berk özel yetkileri kaldırılarak Küçükçeşme Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanırken, Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcı Cihan Kansız da özel yetkileri kaldırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne getirildi. Özel yetkileri kaldırılarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne atanan bir diğer isim ise Balyoz soruşturmasını yapan Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş oldu.

Zekeriya Öz formülü

HSYK daha önce de Ergenekon soruşturmasını başlatan ünlü Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün özel yetkilerini kaldırarak, başsavcıvekili olarak atamıştı. Kansız, aynı zamanda halen birçok tutuklu gazetecinin bulunduğu Odatv iddianamesini hazırlayan isim olarak biliniyordu.

Eminağaoğlu yine sürüldü

İstanbul hakimi olarak görev yapan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Çankırı hakimi yapıldı. Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı sırada tenzili rütbeye uğrayarak İstanbul’a atanmıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye olarak görev yaptığı sırada Odatv davasının görülmesine üç gün kala İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirilen hakim Mehmet Ekinci ise bu görevini asaleten yürütecek.

Kuban İstanbul’a döndü

Ergenekon’daki tahliye kararları nedeniyle İstanbul’dan Eskişehir’e atanan hakim Oktay Kuban da isteği doğrultusunda Bakırköy’e döndü. Zamanaşımına giren Kemal Türkler davasına bakan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Asker Kazak artık Ümraniye Hakimi olarak görev yapacak. İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Eker, Bakırköy’e düz savcı olurken, İstanbul Başsavcı Vekili Hikmet Gülay, Büyükçekmece Başsavcıvekilliği’ne getirildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Uysal da tenzili rütbeyle Edirne Hâkimliği’ne gönderildi.

Uludere’ye bulaşan gitti

Diyarbakır ve Şırnak’taki kazılar, Uludere’de meydana gelen olaylarla ilgili soruşturmaları yürüten savcıların bağlı bulunduğu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Karaca, tenzil-i rütbe olarak nitelenebilecek bir atamayla Adana Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne gönderildi.

Uludere olayının ardından Genelkurmay’dan Heron görüntülerini talep eden Uludere savcılığında görevli Ahmet Sakman İnegöl Cumhuriyet savcılığına atandı. Uludere’de ölen 34 kişinin yakınlarının infial halinde olması nedeniyle olay yerine gidemeyen, helikopterle keşif yapan heyette yer alan Uludere savcısı Ali Türk Karaman Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

Diyarbakır depremi

HSYK kararnamesi Diyarbakır Adliyesi’nde deprem etkisi yarattı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Menderes Yılmaz tenzili rütbeye uğrayarak İzmir hakimi olarak atandı. Hazırladığı iddianamede PKK ile BDP arasında organik bağ bulunduğunu iddia eden Diyarbakır Savcısı İlhami Ceyhan ise artık Denizli Savcısı. Uludere savcılarından Ahmet Sakman İnegöl’e, Ali Türk de Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, KCK davasının görülmekte olduğu Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Hakan Dede İstanbul hakimliğine getirildi. Kararnameyle, Erbakan’ın çocukları arasındaki mal kavgasındaki soruşturmayı sürdüren Ankara Savcısı Abdulkadir Güngören, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ergenekon soruşturması sırasında telefonları dinlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Zeki Güngör, Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ne üye olarak gönderildi.

Sarıkaya kaldı Dink hakimi Bakırköy'e gitti

Kararname kapsamında beklenilenin aksine, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya’ya dokunulmadı. Sarıkaya özel yetkililerini koruyarak, yerinde kaldı. Gazeteci Hrant Dink’e yönelik suikast davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ise tenzili rütbeye uğrayarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı. Eryılmaz, Dink davasının ardından “Örgüt var ama ispat edemedik” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bu sözler nedeniyle Eryılmaz hakkında HSYK tarafından inceleme başlatılmıştı. Hrant Dink davasında duruşma savcısı olarak görev yapan özel yetkili savcı İbrahim Atasu da, Samsun’a düz savcı olarak gönderildi. (Mesut Hasan Benli- Radikal)

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