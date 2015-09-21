"Ergenler okula saat 11'den önce başlamamalı"

İngiliz bilim insanı Paul Kelley, ergenlerin uyku eksikliği sorunu ile mücadele için okullarda ders saatlerinin saat 11'e çekilmesini önerdi.

Bradford'da düzenlenen İngiltere Bilim Festivali'nde bir konuşma yapan Kelley, İngiltere'de ergenlerin ortalama haftada 10 saat eksik uyuduklarına dikkat çekti.

BBC Türkçe'nin The Guardian gazetesinden Türkçe'ye çevirdiği habere göre, Oxford Üniversitesi Uyku ve Kavramsal Nörobilim Enstitüsü Profesörü Kelly, bu kişilerin uyku sorununun, 24 saatlik bir mesaide çalışan genç bir doktorunkinden fazla olduğunu söyledi.

Kelley 'bir neslin yaşam koşullarını düzeltmek için' ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde derslere erken başlanmasına son verilmesini istedi.

İngiliz bilim adamına göre 8-10 yaş grubundaki çocuklar okula en erken sabah 8 buçukta başlamalı. Okula başlama saati 16 yaşındakiler için 10, 18 yaşındakiler için ise 11 olmalı.

'Biyolojik saatleri farklı'

Profesör Paul Kelley, ergenlerin biyolojik saatlerinin diğer kişilerden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde orta yaşta bir kişinin vücudunun "Yatağa git, uyuma vakti", bir ergenin vücudunun ise "Asla yatağa gitme. Uykum yok" dediğini söylüyor.

Kelly'e göre okul saatlerinin doğru şekilde değiştirilmesi halinde, hem ergenlerin başarı oranı artabilir, hem de bu kişlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı daha iyi olur, bu da aile yaşamına da olumlu yansır.

67 yaşındaki Kelly, eski bir okul müdürü ve dört çocuk babası. Teorilerini 15 yaşındaki oğlu ile görev yaptığı Monkseaton Ortaokulu'nda da denemiş. Derslerin başlangıç saatlerini sabah 10'a çekmiş.

Kelly, çocukların konsantrasyonlarının arttığını, okulda atmosferin tamamen değiştiğini, öğrencilerin birbirlerine ve öğretmenlerine daha iyi davrandığını, ailelerinin de çocuklarından daha fazla memnun olduklarını söylüyor.

Çocukların İngilizce ve matematik sınavlarındaki başarı oranının ilk yıl yüzde 19, ikinci yıl da yüzde 18 arttığını da ekliyor.