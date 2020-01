Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "Ergenekon sürecinin korku ikliminde nefes almakta zorlanan insanlar yine minik bavullarını hazırladılar, bir sabah polis benim de kapımı çalabilir endişesiyle uykuya dalıyorlar" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Ergenekon'un yerini FETÖ aldı" başlığıyla yayımlanan (24 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Korku salma anlamında..

Yaftalama anlamında..

İnsanların canı acıtma anlamında..

Anlatayım..

Bir zamanlar Ergenekon’la yatıp Ergenekon’la kalkıyorduk.. Her gün operasyon, her gün gözaltı, her gün tutuklama..

İlgili ilgisiz..

‘Ergenekon terör örgütü üyesi olmadığı halde Ergenekon terör örgütünün görüşleri doğrultusunda…’ diye başlayan cümlelerle yüzlerce insan hapse atıldı..

Neyse suçlandıkları söylenmedi.. Dosyaya gizli damgası vuruldu, avukatlarına da gösterilmedi..

Neler oluyor diye soran..

Bu kadarı da fazla diye itiraz edenler, bir sabah polis benim de kapımı çalacak endişesiyle mini bavullarıyla uyudular..

Türkiye o haldeydi..

Türkiye o günleri yaşadı..

**

Evet, bir sabah herkes Ergenekoncu yaftasıyla uyanabilirdi..

Ergenekoncu yapılabilirdi..

Birbirini tanımayan.. Bırakın tanımayı, bir araya gelmesi mümkün olmayan.. Birbirine kötü gözle bakan insanlar aynı örgütün üyesi yapıldı..

Ergenekoncu denildi mi akan sular duruyordu..

***

Gelelim Fethullahçı örgüte..

FETÖ yok mu?

Var tabii.. Hâkimiyle, savcısıyla, polisiyle, askeriyle, valisiyle, kaymakamıyla, bürokratıyla, akademisyeniyle, siyasetçisiyle var..

Terör örgütü demek literatüre ne kadar doğru soru işareti..

Çünkü, FETÖ’ye terör örgütü demek hafif kalır.. Devlet için de devlet kurmuşlar..

Meselenin bu yönü ayrı..

Benim dikkat çekmeye çalıştığım yönü farklı..

Dışa yansımaları.. FETÖ ile ilgisi olmayan kişilere bulaşması..

Bulaştırılması..

Ergenekon’a benzemeye başlaması..

Şimdi de.. ‘FETÖ üyesi olmamakla birlikte FETÖ’nün görüşleri doğrultusunda..’ diye başlayan cümlelerle insanlar tutuklanmaya başladı..

Yine insanlar..

Fakat ne yazık ki aynı insanlar..

Ergenekon sürecinin korku ikliminde nefes almakta zorlanan insanlar..

Yine minik bavullarını hazırladılar, bir sabah polis benim de kapımı çalabilir endişesiyle uykuya dalıyorlar..

Ergenekon’un yerini FETÖ aldı demem bundan..