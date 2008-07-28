Ergenekon'un yeni üssü Silivri

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tüm tutuklu sanıklarının Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne nakledilmesine karar verdi

"Ergenekon" davasına ilişkin yargılamayı yapacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tüm tutuklu sanıklarının Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne nakledilmesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından düzenlediği tensip tutanağında, sanık sayısının fazlalığı, tutuklu sanıkların farklı infaz ve tutukevlerinde bulunmalarını dikkate alarak, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki duruşma salonunda yapılmasını karara bağladı.

Tüm tutuklu sanıkların Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne nakli için Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürlüğüne ve ilgili cezaevlerine yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmaların yapılacağı yerle ilgili gerekli düzenlemeler için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıkların çokluğunu dikkate alarak, davanın mağdurları Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir, Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu ile tanıkların daha sonraki duruşmalara çağrılmalarına hükmetti.

Başka suçtan tutuklu sanıklar Sedat Peker ile Semih Tufan Gülaltay’ın bulundukları cezaevlerine yazı yazılarak duruşma günü hazır edilmelerinin istenmesini ve iddianamenin bir örneğinin kendilerine verilmesini kararlaştıran mahkeme, davanın tutuklu sanıklarının tutukluluk durumlarının da 30’ar günlük sürelerle tekrar incelenmesini karara bağladı.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 20 Ekim 2008 saat 09.00’da yapılmasına, sanık sayısının fazla olması dikkate alınarak, uzaması halinde duruşmanın devam eden günlerde de saat 09.00’da başlamasına karar verdi. (aa)