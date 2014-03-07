'Ergenekon'un gizli tanığını estetikle savcı yaptılar' iddiası

Ergenekon Davası'nın gizli tanığı Efe'nin savcılıktan kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra gizli tanık koruma programına alınarak adı ve yüzü değiştirilip tekrar savcı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Karşı gazetesinden Caner Taşpınar'ın haberine göre, İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya koydukları iddiasıyla yargılanan Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in yargılandığı davada, ilginç bir iddia gündeme geldi. Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, davanın gizli tanığı Efe'nin farklı bir isimle ve hakim olarak atandığını açıkladı.

Ankara'ya yakın

Avukat Turgut Kazan, Ergenekon'un gizli tanığı Efe'nin, İliş eski Savcısı Bayram Bozkurt olduğunu iki ayrı dosyadaki bire bir aynı imzaları delil göstererek açıklamıştı. Bu skandalın ardından emekliliğini isteyen Savcı Bozkurt, yıllarca kamuoyu önüne çıkmadı.

Yargı kaynakları, Bayram Bozkurt'un Ankara'ya yakın bir ilin küçük bir ilçesinde savcı olarak tekrar göreve geldiğini belirtti.

Karşı gazetesinin edindiği bilgilere göre, Bozkurt'un saçında ve yüzünde estetik operasyonlar yapıldı. Tanık koruma programına alınan Bozkurt'un kimliği değiştirildi ve yeni ismiyle göreve döndü. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bir süre önce açıkladığı listede Bozkurt, yeni kimliği ve yeni sicil numarasıyla adli tatilden faydalanacaklar arasında yer aldı.

Eşinin de kimliği de değişti

Bayram Bozkurt'un Sağlık Bakanlığı'nda görevli eczacı eşinin de kimliği değiştirildi. Bozkurt'un eşi, Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle 4 Eylül 2013'te ABD'ye gitti. Bakanlığın 'Yetiştirmek amacıyla yurtdışına görevlendirilecek devlet memurları yönetmeliği gereği 2013 yılında yurtdışına gönderilecekler' adlı listesinde Bozkurt'un eşi yeni kimliğiyle yer aldı. Bozkurt'un eşine 12 ay süreyle görev verilirken eş durumundan yararlanan Bayram Bozkurt da soluğu ABD'de aldı. Görevine yeni başlayan bir savcının yurt dışında olması adliye çalışanlarının da dikkatinden kaçmadı.

'ABD görevi doğrulandı'

Bayram Bozkurt'un yeni kimliğiyle çalıştığı adliyedeki personellerden, ABD görevlendirilmesi ise doğrulandı. Adliye personeli, "Savcı Bey ABD'de görevli. Yaklaşık bir yıl yurtdışında kalacak. Hangi program dahilinde görevli olduğunu bilmiyoruz" dedi.

HSYK kaynakları, gizli tanık koruma programına alınan bir kişinin savcı olarak atanmasından HSYK 1. Dairesi'nin bilgisinin olmayacağını ifade etti. HSYK kaynakları şu bilgiyi verdi: Sicil numarası da yeni verildiyse emekli olup veya emekliliği hak etmeden ayrılıp yeniden dönen veya avukatlıktan mesleğe geçen gibi görünmüş olabilir. Bunun dılında gerçek kimliğiyle ilgili hakim-savcı gizli sicil dosyasında dahi söz konusu bilgiler yer almaz.

Göreve döneceğini biliyordu

Bayram Bozkurt, göreve döneceği mesajını yıllar önce verdi. Gizli tanık olduğu ortaya çıktıktan yaklaşık bir ay sonra Bozkurt, 25 Haziran 2010 günü Adalet Bakanlığı'na dilekçe sunarak 7 Temmuz 2010'da emekli oldu. 12 Eylül 2010 Referandumu'ndan bir hafta sonra Savcı Bozkurt, tekrar kamuoyu önüne çıktı. Zaman gazetesine röportaj veren Bozkurt, "Referandumdan sonra yeniden doğmuş gibi, yeniden nefes almaya başlamış gibi oldum. Görevime döneceğim" açıklamasını yapmıştı.

Bayram Bozkurt Erzincan İliç'te savcılık yaparken Bekir Buran isimli kişinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı dönemin Başsavcısı İlhan Cihaner yürüttü. Cihaner, fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Gazeteci-yazar İlhan Taşçı'nın "Gizli Tanıdık" adli kitabından, Bozkurt hakkında fezlekede yer alan iddialar şunlar:

- Yürüyen davada hakimi kastedip, "Hakim Bey'le görüştüm, zor ikna ettim. Hakim Bey'i balayına gönderme sözü verdim" diyerek 1750 TL istedi.

- Divriği Kalesi'nde 7 kişiyle kaçak kazı yapmaya gitti. Savcı Bozkurt gözcülük yaparken polis baskın düzenledi. İkisi yakalandı, Bozkurt ve diğerleri kaçtı.

- AKP İlçe Başkanı ve iki kişiden borç alıp ödemedi.

- İliç'teki altın madeniyle ilgili çevreyi kirletmek suçundan yürüttüğü soruşturmada rüşvet istedi.

- Malvarlığı geliriyle orantısız lüks araçlarla görülüyor.

- MHP İlçe Başkanı İshak Kaçmaz ile bir türbede izinsiz kazı için jandarma komutanına teklif götürdü. Bu işte emniyet amiri ve hakimin de ortak olduğunu söyledi.

- Uyuşturucu sanığını 5 bin TL karşılığında serbest bıraktı.

- Yeşilyurt Köyü'ne ormandan izinsiz kesilen ağaç yüklü traktörün bırakılması karşılığında 2500 TL rüşvet alıp takipsizlik kararı verdi.

- Bir yaralama olayında 9 bin TL rüşvet istedi.

'Ergenekon Örgütü arama kene koydu' demişti

Türkiye, Bayram Bozkurt'u ilk olarak "Ergenekon arabama kene koydu" çıkışıyla tanıdı. Hakkındaki 11 ayrı yolsuzlukla ilgili Adalet Bakanlığı müfettişlerine savunma yapan Bozkurt, oldukça ilginç ve tartışmalı iddialarda bulundu. Bozkurt, 86 bin lira boç yaptığı çaycının çayının Ergenekoncu, borcunu geciktirdiğ kuyumcunun ise JİTEM'ci olduğunu öne sürmüştü. "Ergenekon arabama iki kene koyarak bana suikast yapmak istedi. Komutanlar çok içip darbe planını anlattı" diyen Bozkurt'un ifadesinde adı geçen isimlerden Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu, eski Erzincan Jandarma İstihbarat Kısım Komutanı Astsubay Şenol Bozkurt tutuklanmıştı. 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılırken, dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında 26 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ergenekon davasının duruşmasında gizli tanık Efe olarak dinlenen Bayram Bozkurt, tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek hakkında iddialar gündeme getirmişti. Bozkurt ile Dursun Çiçek arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Dursun Çiçek, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile kendisinin 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden önce birlikte görüldüğünü öne süren gizli tanık Efe'ye yani Bayram Bozkurt'a o sırada üzerinde hangi renk kıyafet olduğunu sordu. İlk olarak "Yeşil" yanıtını veren Efe, "Çiçek'in "Ben denizciyim" demesi üzerine, "Pardon, özür dilerim, diğerleri yeşildi, sizde beyaz vardı" cevabını verdi. Bunun üzerine Dursun Çiçek şöyle karşılık vermişti: "Denizciler ocak ayında siyah giyer"