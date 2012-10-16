Ergenekon’un gizli tanığına tecavüzden 31 yıl hapis!

Ergenekon davasının hem sanığı hem gizli tanığı olan 45 yaşındaki Yüksel Dilsiz 14 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA’da yer alan habere göre; Bursa'da, Ergenekon davasının hem sanığı hem gizli tanığı olan 45 yaşındaki Yüksel Dilsiz, 2010 yılında 14 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bursa'da 2008 yılında bir ihbarı değerlendiren polis, Yüksel Dilsiz'i takibe aldı. Kendisini 'JİTEM görevlisi' ve 'Yüzbaşı' olarak tanıtan Dilsiz, 17 yaşındaki bir erkek çocuğunun cep telefonuna '3 bin lira vereyim. Benimle birlikte ol' mesajı gönderince Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dilsiz'in, merkez Yıldırım İlçesi'ndeki evinde yapılan aramada Ergenekon soruşturmasıyla ilgili dokümanlar, iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda porno içerikli CD ve DVD, ses kayıt cihazı ele geçirildi. Dilsiz'in evinde, Bursa'da 2000– 2002 yılları arasında Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapan Ergenekon Davası'nın tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile çekilmiş fotoğraflarına da el konuldu.

Mahkemeye sevk edilen Dilsiz, 'Erkek çocuğun cinsel istismarı' ve Ergenekon soruşturması kapsamında 'Yasa dışı örgüt üyesi olmak' suçlarından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, ancak avukatının itirazı üzerine 4 gün sonra tahliye edildi.

2 yıl sonra erkek çocuğa tecavüz

2010 yılının aralık ayında ise 14 yaşındaki M.D. adlı çocuğun şikayeti üzerine Yüksel Dilsiz, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde bir kez daha gözaltına alındı. M.D. isimli erkek çocuğunu cep telefonu ve kontör vererek kandırıp defalarca tecavüz ettiği öne sürülen ve olayı kimseye anlatmaması için tehdit ettiği iddia edilen Yüksel Dilsiz tutuklandı.

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cinsel istismar' ve suçundan 'Hürriyeti kısıtlama' suçundan yargılanan Yüksel Dilsiz son kez hakim karşısına çıktı. Mağdur M.D.'nin, olay günü kız arkadaşına yüzük almak için evine gelip kendisinden 100 TL para istediğini söyleyen Dilsiz, "O kadar param olmadığı için cebimdeki 40 TL'yi ona verdim. Benimle şakalaşmaya başladı. Fermuarımı açtığını biliyorum. Çok alkollü olduğum için sonrasını hatırlamıyorum. Suçsuzum" diye konuştu.

'Çarşaftaki lekeleri papağanım yaptı'

Polisin delil olarak el koyduğu ve üzerinde cinsel ilişki izlerinin bulunduğu iddia edilen çarşafla ilgili de konuşan Yüksel Dilsiz, "Ben evimde papağan besliyorum. Olay günü kafesin kapısı açık kalmış. Kafesinden çıkan papağan mutfaktaki fıstıkları yedikten sonra çarşafa pisleyip kirletmiş. Çarşaftaki izler papağanıma aittir" dedi.

31 yıl hapis cezası

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Yüksel Dilsiz'i birden fazla kez cinsel istismar suçundan 22 yıl, yine bir çok kez hürriyeti kısıtlama suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu arada, 4 yıl önce 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, 4 gün cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Dilsiz'e geçen ay bu suçtan yargılandığı Bursa 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi bin 800TL para cezası verdi. Mahkeme bu cezada hükmün açıklanmasını erteledi.

Ergenekon'un gizli tanığı

Öte yandan, İkinci Ergenekon davası kapsamında İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan Yüksel Dilsiz geçtiğimiz nisan ayındaki duruşmada da dava tutuklu yargılanan bir sanık tarafından gizli tanık olduğu iddialarıyla tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

Ergenekon Davası'nın ayrıca gizli tanığı olan Dilsiz, nisan ayında görülen duruşmada mahkemeye dilekçe vererek duruşmayı sanıklar, izleyiciler ve basın mensuplarına kapattırmıştı.