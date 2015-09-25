Ergenekon'un gizli tanığına bağlanan para kesildi

Ergenekon davasında verdiği ifadelerle birçok kişinin ceza almasına neden olan, Hablemitoğlu ve Sabancı cinayetlerinden de JİTEM’i sorumlu tutan gizli tanık 'Kıskaç' ve eşine bağlanan maaş, İçişleri Bakanlığı kararıyla kesildi. Sözcü'nün haberine göre, Kıskaç’ın sigorta primleri ile ev kirası da artık ödenmeyecek. Milliyet'ten Damla Pınar'ın haberine göre, gizli tanık ‘Kıskaç’ kararın karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulu, Ergenekon davasında Savcı Zekeriya Öz’ün gizli tanıkları arasına yer alan Kıskaç’a ve eşine toplamda 3 bin 500 TL aylık ödeme yapıldığı belirtilerek, “Maddi yardımda bulunulması,ev kirasının ödenmesi ve isteğe bağlı sigorta primlerinin ödenmesi şeklinde uygulanmakta olan geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddi yardımda bulunulması tedbirinin” kaldırılmasına karar verdi.

Kıskaç ve ailesi hakkında “Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi” ile “Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşamasının sağlanması” tedbirlerinin ise devam edecek.. Gizli tanık “Kıskaç” ise, Kurulun bu kararına, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak, itiraz etti.

Gizli tanık “Kıskaç”, Ergenekon davasında verdiği ifadelerde, Abdullah Çatlı’nın Susurluk kazasından yaralı kurtulduğunu ancak JİTEM tarafından öldürüldüğünü, Sabancı ve Necip Hablemitoğlu suikastlarından Veli Küçük’ün haberdar olduğunu öne sürmüştü.

Davanın sanıklarından CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Zulümhane isimli kitabında 200’den fazla cinayete adı karışan Osman Gürbüz aleyhine ifade veren Kıskaç’ın, Gürbüz’ün eski eşinin yeni eşi olduğunu öne sürmüştü. Gizli tanık Kıskaç ise, Gürbüz ile aralarındaki husumeti ve 2005’ten beri davalı olduklarını, gerçek kimliğinin ise M.G olduğunu yazan Balbay’ın kitabının toplatılması için başvuruda bulunmuştu.

'Savcıyı bile gizli tanık yaptılar'

Ergenekon davasında daha önce eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, gizli tanık “Efe” adıyla dava kapsamında ifade vermiş, ifadesinde İrtica İle Mücadele Eylem Planı’nın dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ve bir grup asker tarafından uygulamaya konulduğunu iddia ederek, bu isimler hakkında dava açılmasına neden olmuştu.

Efe, verdiği ifadelerden birinde de “Ergenekon arabama iki kene koyarak bana suikast yapmak istedi” demişti. Sonrasında Eski İliç Savcısı olduğu ortaya çıkan Efe, tanık koruma programına alınarak, estetik operasyonla yüzü ve kimliği değiştirilmiş, kendi isteğiyle ayrıldığı savcılık mesleğine yeni kimliğiyle kabul edilmişti. Bu bilginin ortaya çıkmasından bir süre sonra HSYK, Bozkurt’u meslekten ihraç etmişti.