Ergenekon'un Erzurum ilgisi

2. İddianame'nin "e- Delillerin ve Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi" bölümünde, varolduğu ileri sürülen Ergenekon yapısının Erzurum ilgisine dikkat çekiliyor. Bu bölüm şöyle:





"Şüpheli Siyami YALÇIN isimli şahsa ait, Kingston marka flaş bellek üzerinde yapılan incelemede “murat prtstn araştırma.doc” isimli dosya içeriği incelendiğinde; Erzurum ve çevre illerde yapılan misyonerlik faaliyetleri ile ilgili alınan notların bulunduğu görülmüştür. Ayrıca söz konusu belgenin operasyon kapsamında gözaltına alınan Muhammed Murat AVAR isimli şahsın incelemeye konu olan bilgisayarında kayıtlı olduğu görülmüştür.



Şüpheli Siyami YALÇIN isimli şahsa ait, Kingston marka flaş bellek üzerinde yapılan incelemede “RAPOR. DOC” isimli dosya içeriği incelendiğinde Erzurum ili ve ilçeleri ile ilgili olarak detaylı bir şekilde rapor yazıldığı, yeraltı zenginlikleri, sosyal yapı ve arkeolojik alanların ifade edildiği, stratejik noktalara yabancıların nasıl akın ettiği, yabancı sermayenin nerelere ve hangi amaçla yaptırım yaptıkları, cemaatler başlığı altında; Kırkıncı Cemaati, Nakşibendi Tarikatı ve Menzil Gurubu hakkında bilgilerin yer aldığı, Bahailer başlığı altında; Bahailerin yapılanması ve Erzurum’daki temsilcisi hakkında bilgilerin yer aldığı, PKK’ya destek veren kişi ve kurumlar başlığı altında; Y. Ticaret ve sahibi S.Y. hakkında, A. Kömürcülük ve sahibi A.Ş.A. hakkında, U. Ticaret ve E. Ltd. şirketi ve sahibi Z.U. hakkında, K.Ticaret ve sahibi S.K. hakkında, K. Ticaret sahibi A.K. hakkında ve S.D.u hakkında fişleme şeklinde bilgi notlarının bulunduğu ayrıca Vali Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler hakkında iddialarda bulunulduğu tespit edilmiştir.



Ayrıca söz konusu fişlemelerin yapıldığı belgenin operasyon kapsamında gözaltına alınan Muhammed Murat AVAR isimli şahsın incelemeye konu olan bilgisayarında kayıtlı olduğu görülmüştür.



Şüpheli Siyami YALÇIN’da ele geçirilen Kingston marka flash bellekte ve diğer şüpheli Muhammed Murat Avar’ın bilgisayarlarında da bulunan bir çok kişinin özel hayatlarının gizliliğine ilişkin, fişleme şeklinde bilgi notlarının bulunduğu, bu bilgi notlarının uzman bir istihbaratçının üstlerine yazdığı bilgi notları şeklinde olması da şüphelinin hiyerarşik yapıya bilerek dahil olup bu amaç doğrultusunda talimatlara göre hareket ettiği kanaatine varılmıştır.

Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve pompalı tüfek ile bunlara ait mermi ve fişekler ele geçirilmiştir.



Bu şekilde şüphelinin yasadışı Ergenekon Silahlı Terör Örgütüüyesi olduğu ve bu örgüt içinde bulunan Neriman Aydın ve Kemal Aydın ile sürekli toplantılar yaptıkları ve telefon görüşmeleri ile irtibatlarını devam ettirdikleri, diğer şüphelilerden Kemal AYDIN ve Neriman AYDIN’ın bazı Harp okulu öğrencileri, subaylar, polisler ve bazı kamu görevlilerine bir takım evlerde gizlice toplanarak örgüt ideolojisi doğrultusunda devlete karşı kışkırttıkları, toplantılar tertip ettikleri ve illegal bir yapılanmaya giriştikleri tespit edilmesi karşısında, (...)

