'Ergenekon'un 69 ismi açıklansın'

İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığından, Tuncay Güney'in mülakat ve anlatımlarında Ergenekon terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yer alan 69 ismin açıklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Mumcu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ''Ergenekon tertibi''nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve partisini hedef aldığını ileri sürdü.



''Davanın ilk duruşmalarından bu yana partisine yönelik tertiplerin bütün unsur ve kanıtlarıyla ortaya çıktığını'' savunan Mumcu, şöyle devam etti:

''Tuncay Güney'in 2001 yılındaki mülakat ve anlatımlarına dayalı olarak Ergenekon örgütü varsayımında yer alan, 'bir numaradan son numaraya' kadar 69 isim dava dosyasından okunup anlaşılabilmektedir. Bunlardan 63'ünün ismi savcı tarafından örtülerek, kalan altı kişinin ismi açıklanmış ve yargılanmasına başlanmıştır. Bu 63 kişinin isminin kapatılması ve açıklanmaması suç unsuru oluşturmaktadır. Türk milleti ve özellikle savunma makamı bu isimleri bilme ve öğrenme hakkına sahiptir. 2001'den bu yana bilinen bu isimlerin 63'ünün adını karalayıp, altısını seçip onları vekaleten yargılamak, Anayasa ve TCK'nın emreden

hükümleri karşısında mümkün olmadığı gibi ağır bir suç da oluşturmaktadır.''



Geçen hafta MİT'in yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mumcu, şunları söyledi:

''Bu tertibin temel dayanağı MİT'in tanımıyla 'milli çıkarlar açısından kuşkulu davranışları bulunan ve bu sebeple takibe alınan', Kanada'da ikamet eden Tuncay Güney'dir. Tuncay Güney'in patronu da MİT'in tartışmalı örgütlenmesi olan Kontr-Terör Daire Başkanı olan ve ABD'de ikamet eden, şimdilik Ergenekon tertibi nedeniyle Türkiye'ye gelen Mehmet Eymür adındaki kişidir. Bu kişinin kendi internet sitesinden bana yazdığı küfür ve hakaret içeren yazıdan anlaşıldığı gibi, yetenekli bir istihbaratçı olarak tanımladığı Tuncay Güney'i İP ve Aydınlık

dergisine nasıl sızdırdığını övünerek açıklamaktadır.''

Ceyhan Mumcu, konuyla ilgili Mehmet Eymür hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.