-''Ergenekon'' soruşturmasında yeni iddianame İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianamede, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kansız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Seyfi Oktay'ın ismi ilk sırada yer alıyor. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Oktay'ın dışında avukatlar Tülay Bekar, Ali Hamdi Emre, Mehmet Cengiz ve Kudbettin Kaya, emekli Albay Canfer Balçık, Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Yıldırım ile Sefa Altıoğlu, Nihan Atasagun, Ali Haberal ve Bülent Haberal, şüpheli olarak bulunuyor. İddianamede, Seyfi Oktay, Tülay Bekar, Ali Hamdi Emre, Mehmet Cengiz, Kudbettin Kaya, Canfer Balçık ve Hüseyin Yıldırım'ın, ''iddia olunan Ergenekon terör örgütüne üye olmak'', ''adil yargılamayı etkilemek'' ve ''yargı görevini yapmayı etkilemek'' suçlarından, Sefa Altıoğlu, Nihan Atasagun, Ali Haberal ve Bülent Haberal'ın ise ''adil yargılamayı etkilemek'', ''yargı görevini yapmayı etkilemek'' ve ''iddia olunan Ergenekon terör örgütüne yardım ve yataklık'' suçlarından 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sinan Öztorun ve Zeynel Emre hakkında takipsizlik kararı verilen iddianame, 251 sayfadan oluşuyor.