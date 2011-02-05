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''ERGENEKON''LA BİRLEŞTİRİLDİ İSTANBUL (A.A) 

05 Şubat 2011 00:49

-''ERGENEKON''LA BİRLEŞTİRİLDİ  İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Aralarında avukat Yusuf Erikel'in de bulunduğu 8 sanık hakkında ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında açılan yeni dava, ikinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taleplerin ardından mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 8 ve devamı maddelerini de dikkate alarak davanın, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da aralarında bulunduğu 110 sanıklı ikinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirilmesine karar verdi.

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