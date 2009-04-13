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Ergenekon'dan 18 kişi emniyette

13 Nisan 2009 16:23

"Ergenekon" soruşturmasının İstanbul'daki bölümünde gözaltına alınanlardan 18 kişi, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öncelikle Fatih Kamu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bu kişiler arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile ÇYDD Pendik Şube Başkanı Şeyda Eşsiz'in de bulunduğu öğrenildi.

Bu kişiler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne alındı.

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