Ergenekon’daki sızmayı müfettiş inceleyecek

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasıyla ilgili gizli bilgilerin basına sızması ile ilgili olarak müfettiş görevlendirdi.



Şahin, “Acaba bu bilgiler nereden sızıyor. Soruşturmayı yürüten makamlardan mı, şüpheli olarak bulunan kişi ya da avukatlardan mı, yoksa emniyet birimlerinden mi?” diye sordu.



Adalet Bakanı, Ceza İşleri Genel Müdürü’ne bu konuların araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.



'Herkes sorumlu davransın'



Şahin, “Nereden çıkarsa çıksın, herkes sorumlu davransın. Ben Adalet Bakanı olarak üzerime düşeni yapıyorum” dedi.



Şahin, “Acaba bu bilgiler nereden sızıyor. Soruşturmayı yürüten makamlardan mı, şüpheli olarak bulunan kişi ya da avukatlardan mı, yoksa emniyet birimlerinden mi?” diye sordu.



Adalet Bakanı, Ceza İşleri Genel Müdürü’ne bu konuların araştırılması talimatı verdiğini açıkladı.



Şahin, “Nereden çıkarsa çıksın, herkes sorumlu davransın. Ben Adalet Bakanı olarak üzerime düşeni yapıyorum” dedi.



