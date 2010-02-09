Ergenekon'da yeni gözaltı

T24- Erzincan'da Ergenekon soruşturmasını yürüten Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla iki astsubay ile av malzemesi satan bir esnaf gözaltına alındı.







Astsubayın Üçüncü Ordu Karargahı'nda bulunan ofisinde arama yapmak isteyen savcı, "Genelkurmay izin vermedi' gerekçesiyle nizamiyeden döndü.



Erzurum'dan dün iki savcıyla Erzincan'a gelen savcı Şanal'ın talimatıyla önce av malzemesi satan bir dükkanın sahibi olan Erzincan Avcılar Derneği Başkanı Y.B. gözaltına alındı.



Ardından iki savcı, Yaylabaşı beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığı'na geçti. Cumhuriyet savcıları Merkez Komutanlığı'ndan gelen görevlilerle birlikte geç saatlere kadar karakol komutanı astsubay M.Y.'nin ofisinde ve evinde aramalar yaptı. Aramadan sonra astsubay M.Y. de gözaltına alındı.





Genelkurmay'dan izin yok



M.Y.'nin gözaltına alındığı saatlerde özel yetkili savcı Şanal da 3. Ordu Karargahı İstihbarat Şube'de görevli Astsubay A.S.'nin evinde yine Merkez Komutanlığı'ndan gelen görevlilerle birlikte aramaya katıldı.



Aramanın ardından Astsubay A.S.'nin 3. Ordu Karargahı'nda bulunan odasında arama yapmak için Savcı Şanal, Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden aldığı arama emri ile birlikte nizamiyeye gitti.



İddiaya göre, Osman Şanal'a nizamiyede "Genelkurmay Başkanlığı sizin buraya girmenize izin vermiyor" denildi. Karargaha girmek için bir süre bekleyen savcı daha sonra tutanak tutarak nizamiyeden ayrıldı.



Gözaltına alınan 2 astsubay Merkez Komutanlığı'na, Avcılar Derneği Başkanı Y.B. de Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Gözaltına alınanların Erzurum'a götürülerek Adliyeye verilmesi bekleniyor.