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Ergenekon'da tahliye

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Emre Baltacı'nın tahliyesine karar verildi.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Emre Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Emre Baltacı'nın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından okundu.

Mahkeme, dosya kapsamı, delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, 16 aydır tutuklu bulunan Teğmen Emre Baltacı'nın tahliyesini kararlaştırdı. Baltacı hakkında yurt dışında çıkış yasağı konuldu.

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