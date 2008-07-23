Ergenekon'da son dalga

5 ilde 26 kişinin gözaltına alındığı son operasyon Ergenekon Soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine yapıldı. Savcılığın talebi üzerine Adana'da bulunan özel yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi zanlılar hakkında yakalama emri çıkarttı. Polis Konya, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Elazığ'da bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyesi, eski Orman Mühendisleri Odası Başkanı ve İşçi Partisi milletvekili adayı Prof. Dr. Uçkun Geray,

Ergenekon operasyonu kapsamında Mersin'in Silifke ilçesi İşçi Parti eski ilçe başkanı ve Ulusal TV Silfke temsilcisi Yusuf Buldu ve İşçi Partili Nuran Gökdemir gözaltına alındı. Polis, sabah saatlerinde bu kişilerin evlerinde arama yaptı.

İstanbul merkezli Milli Çözüm Dergisi yazarı Mevlüt Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi Konya polisi tarafında gözaltına alındı.Derginin Bağcılar'daki merkezinde polis arama yapıyor.

Polisin ayrıca Levent'teki Oyak Sitesi'nde ve İstinye'deki Gazeteciler Sitesi'nde de bazı evlerde arama yaptığı öğrenildi.

Polis, İstanbul'daki operasyon kapsamında aramalarda el konulan belgeleri İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.



5 İLDE 26 KİŞİ GÖZALTINDA



Ergenekon soruşturması kapsamında Konya, İstanbul, Kocaeli, Mersin ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konya polisinin 5 ilde yaptığ operasyonlarda gözaltına alınanların hükümeti yıkmak, kaos ortamı oluşturmak, isyana teşvikle suçlandıkları öğrenildi

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Konya'ya getirildiği ve Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.



YUSUF BULDU GÖZALTINDA



MERSİN’in Silifke İlçesi’nde İşçi Partisi (İP) eski Silifke İlçe Başkanı 54 yaşındaki Yusuf Buldu gözaltına alındı. Buldu’nun Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemi Mühendisleri Odası Silifke temsilcisi ve Ulusal TV Akdeniz temsilcisi de olan Yusuf Buldu’nun Göksu Mahallesi’ndeki evine bu sabah 05.50’de baskın yaptı.

Yusuf Buldu’yu gözaltına alan sivil polisler, evde yaklaşık 4 saat arama yaptı. Aramanın ardından polisler, içinde henüz ne olduğu anlaşılamayan 4 poşet malzemeyle evden çıktı. Bu arada polislerin arasında ekip otomobiline götürülen Buldu, “167 milyar liralık (167 bin YTL) yüzük takan Hayrünnisa Gül’ü tutuklasınlar. Ben vatansever Atatürkçü bir insanım. Beni neden gözaltına alıyorlar?” diye bağırıp tepki gösterdi.

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ileri sürülen Yusuf Buldu’nun, Konya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Buldu, evinden götürülürken annesi 75 yaşındaki Berihan Buldu da gözyaşı döktü. Berihan Buldu’yu diğer çocukları teselli etti.



ELAZIĞ´DA 1 ERGENEKON GÖZALTISI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen Ergenokon soruşturması kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda Elazığ'da yaşayan Ahmet Akgül'ün gözaltına alınması talimatını verdi. Konya'dan Elazığ'a gelen bir polis ekibi Ahmet Akgül'ü gözaltına alarak soruşturmasının yürütülmesi için bu kente götürdü.

Gözaltına alınan Ahmet Akgül'ün Elazığ'da yerel yayınlanan Elazığ Gazetesi'nde köşe yazıları yazdığı, bir dönem Ulusal TV'de program yaptığı Milli Uyanış Dergisi ile son olarak da Milli Çözüm Dergisi'nde çalıştığı öğrenildi.



İŞÇİ PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



İşçi Partisi bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona yönelik bir açıklama yaptı. İP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel, 'İP üyesi 3 kişi gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında hocaların hocası Prof. Dr. Uçkun Geray da var' dedi.

İP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada da şöyle denildi:

“Arama ve gözaltı kararlarının 21 Temmuz 2008 günü Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildiği, kararın 'Ergenekon soruşturmasında ele geçirilen dokümanlardan elde edilen bilgiler' çerçevesinde alındığı öğrenildi. Bu kapsamda Milli Çözüm Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Akgül ile dergi yazarlarından bir kısmının da gözaltına alındıkları iddia edildi.”

